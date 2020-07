Confirmen que Ikea ha de tributar com a gran superfície al polígon de Sant Pau de Riu-sec

El jutjat contenciós-administratiu número 15 de Barcelona ha confirmat que la multinacional del moble sueca Ikea ha de tributar com a gran superfície per la botiga de què disposa al polígon de Sant Pau de Riu-sec. El jutjat ha desestimat el recurs que la firma va interposar referent a la liquidació corresponent a l’any 2017.

Aquesta i altres empreses instal·lades en el polígon s’haurien escudat en epígrafs registrats en l’alta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) per reduir la seva dimensió sobre el paper i tributar per imports inferiors als que corresponia, on en el cas d’Ikea s’hauria estalviat de pagar a l’Ajuntament de Sabadell 1 milió d’euros, segons detallava el propi Govern de l’època, per la superfície de més de 70.000 metres quadrats de què disposen. Aquest impost l’estableix l’Agència Tributària però qui s’encarrega de recaptar-lo són els ajuntaments, i a Sabadell es va fer un pla de control tributari on es va detectar l’anomalia.

Publicitat

En la Junta de Portaveus d’aquesta setmana s’ha traslladat als grups municipals la sentència desestimatòria corresponent a la liquidació del 2017, que confirma la botiga com a magatzem, amb un import associat de 439.000 euros a l’IAE. Així, s’estableix que ha de tributar per l’epígraf de grans magatzems, i no per un altre concepte que en rebaixaria la xifra, segons detallen fonts municipals.

Aquesta liquidació és el resultat de l’expedient d’inspecció que es va iniciar a l’abril del 2014, i que va regularitzar la tributació d’Ikea en un sol epígraf. Dels més de 7o.000 metres quadrats computables, Ikea en va declarar uns 30.000, una situació que es repetia amb altres empreses instal·lades al mateix polígon al 2012, concretament Leroy Merlin i Conforama. Ikea va defensar haver assumit l’IAE dels exercicis de 2012 a 2016 conforme al criteri exposat pel consistori, motiu pel qual va optar per recórrer la decisió en considerar que tenien “diferència de criteris” al respecte.

Publicitat