MAPA | Els carrers amb més brutícia de Sabadell: l'incivisme creix un 40%

Un 40% més de brutícia a places, parcs i carrers respecte a un juliol habitual. Mascaretes a terra, bosses d’escombraries a peu de contenidor i ampolles i llaunes a les zones més apartades. Amb l’arribada del desconfinament, ha tornat la petjada de l’incivisme. I ho ha fet amb més força que mai. Així ho denuncien entitats veïnals, comerciants i el mateix servei de recollida de residus municipal, Smatsa, que s’han trobat davant un augment de les escombraries a peu de contenidor, que ha vingut de la mà d’un pic en l’abandonament de mobles a la via pública i l’arribada dels botellons d’estiu.

Tres factors que, barrejats, fan créixer exponencialment les deixalles a places i carrers: “No donem l’abast”, assegura Marina Taltavull, responsable de l’àrea de comunicació d’Smatsa. La companyia calcula que els efectes del desconfinament s’han traduït en un pic del 40% aproximat en la deixadesa al carrer. “Recollim mascaretes al carrer com si fossin fulles a la tardor”, compara Taltavull.

Els carrers més bruts a la ciutat per deixadesa o 'botellon':

Llaunes i voluminosos

Són tres els focus que més atrauen aquest incivisme, segons avancen fonts veïnals i confirmen Smatsa i l’Ajuntament de Sabadell. El primer d’ells seria parcs i places interiors, on es concentren joves a les nits –especialment durant el cap de setmana–, fet que Smatsa atribueix a la manca d’oci nocturn. “L’endemà, el parc del Nord és un mar de plàstics i llaunes”, explica Alonso Simón, des de l’entitat Red Solidaria la Planada. I també ho asseguren entitats veïnals de la Planada, Sant Julià i Can Deu.

Segons un estudi recent que ha elaborat Smatsa, les zones on es repeteixen constantment aquestes pràctiques són el parc del centre cívic de Can Rull, el parc del Nord, Can Gambús, la zona de Ronda Orient, el parc de Catalunya, la plaça de Picasso, els berenadors de l’avinguda de la Pau i de Can Jonqueras, el pàrquing de Vapor Turull, el Parc Central del Vallès i el polígon dels Merinals. Però entitats veïnals constaten que també es produeixen aquestes reunions nocturnes a places interiors de la Concòrdia, Can Deu, Ca n’Oriac i Can Rull.

El segon focus seria l’abandonament de voluminosos al carrer, un factor que s’ha multiplicat durant aquestes últimes setmanes. De fet, Smatsa ho atribueix al tancament –durant els mesos de confinament– de les deixalleries. “Aquest efecte es veu ara al carrer”, considera Taltavull.A hores d’ara, l’empresa té llista d’espera de tres dies per a la recollida de mobles perquè “la demanda és altíssima”.

Només un 20% fa ús del servei de recollida de mobles

No obstant això, la ràtio de persones que fan ús del servei gratuït de recollida de voluminosos d’Smatsa és molt petita: només un 20% ho fa servir, davant d’un 80% que opta per deixar mobles o matalassos a peu de carrer. Per pal·liar l’increment d’aquesta demanda, Smatsa ha habilitat un nou camió que reforça el servei les tardes de dimecres i dissabte. La recollida, però, funciona de dilluns a diumenge. Però no és suficient.

“Al sud, ens hem replantejat fer una campanya de recollida els mateixos veïns per reforçar el servei de neteja”, proposa Reme López, secretària de l’associació de veïns d’Espronceda. I és que, de fet, la neteja dels barris continua estant al podi de les reivindicacions de les entitats veïnals. “És la més primordial”, assegura Loli Cebreiro, presidenta de l’entitat veïnal de Ca n’Oriac.

Por a tocar el contenidor?

El tercer i últim focus on s’ha detectat l’increment de la brutícia és a peu de contenidor. “Hi ha dies que costa passar per la vorera”, lamenta Loli Luque, dependenta d’un forn de pa del carrer de Sau, a Torre-romeu. Tant l’Ajuntament com Smatsa atribueixen aquest nou fenomen amb la por al contagi. El tinent d’alcaldessa i regidor de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, ho relaciona amb la “por” de tocar elements comuns com les escombraries: “Amb les mesures d’higiene adients, no hi ha risc”.

“Volem solucions”

Per al veïnat, la solució implica una dosi de “mà dura” a base de sancions econòmiques. Per la seva banda, Smatsa es planteja “redefinir el servei” per poder donar l’abast. I ja s’estan investigant els comerços que fan un mal ús del servei. Rodríguez defensa que l’Ajuntament està actuant amb campanyes de sensibilització, i més vigilància per detectar voluminosos abandonats.

Tampoc descarta instal·lar més contenidors. La solució ara és més necessària que mai: si històricament aquest fenomen es concentrava als barris de Can Puiggener, Campoamor i Espronceda, segons Smatsa, ara és una realitat de punta a punta de Sabadell.

