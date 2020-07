El Taulí podrà triplicar les PCR després d’incorporar un robot de Grifols

De 400 a 1.500. El Taulí incorporarà en els propers dies un robot que li permetrà triplicar la quantitat de proves PCR que pot fer actualment per detectar el coronavirus. Es tracta del Panther Hologic i és una cessió de Grifols que arriba a diferents hospitals catalans mitjançant un acord amb el CatSalut. “Si el mes de març i abril teníem unes capacitats tots molt limitades per la situació que es va succeir i ens vam haver d’adaptar com vam poder, això ens serveix per fer una previsió si el setembre o octubre tenim una allau de mostres”, explica el cap del laboratori de microbiologia del Taulí, Mateu Espasa.

Només amb el nou robot l’hospital de Sabadell podrà fer fins a 1.000 proves al dia, més les que també pot fer ja de més amb altres robots que ha incorporat darrerament. És entre tots que la capacitat del laboratori podrà créixer d’unes 400 actuals a 1.500 proves diàries si cal treballar amb tota la capacitat. Segons Espasa, és com fer un pla de contingència per estar “a punt i preparats per poder donar resposta”. Serà la capacitat més gran que tindrà el Taulí va en la línia de poder fer la prova PCR a més persones per tal de detectar i aïllar abans els casos positius.

L’acord amb Grífols permet obtenir el robot de manera indefinida amb el compromís que l’empresa catalana garantirà el subministrament de reactius almenys durant 6 mesos, de setembre a març, quan es preveu que hi hagi un rebrot. Els reactius sí que els haurà de pagar l’hospital i són els elements imprescindibles per fer les proves que escassejaven a l’inici de la pandèmia. A part de les que arriben del mateix hospital, el Taulí també analitza les proves del CAP Can Rull i el CAP Sant Fèlix, que centralitza les de professionals del sector públic.

