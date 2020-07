L’alberg temporal tanca les portes

L’alberg temporal per a persones sense llar va tancar les portes dimarts, 30 de juny. La desena de residents que hi quedaven han estat traslladats a pisos i habitacions pagades pel consistori i sense data de sortida. L’estada, però, es vincula a un pla de treball coordinat per la regidoria d’Acció Social i Habitatge. L’alberg es va posar en marxa el 29 de març amb motiu de l’estat d’alarma per protegir els més vulnerables del coronavirus. Durant tres mesos ha acollit un total de 44 persones i prop d’una trentena han acabat marxant voluntàriament al llarg de les darreres setmanes. Les 15 persones que quedaven en el moment de tancar són les que han estat reallotjades. L’alberg l’ha gestionat la Creu Roja, primer en una escola i, quan aquesta va poder reobrir, es va traslladar a un centre cívic.

El regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, assegura que “la idea és que es pugui continuar la feina feta a l’alberg”, mitjançant el seguiment dels exresidents a través de la Taula de Sensellarisme. Cortés subratlla que hi ha hagut una millora de les persones usuàries de l’equipament i que aquestes s’han compromès quedant-se en aquest espai per millorar.

Publicitat

Polèmica

El tancament de l’alberg ha generat polèmica. La síndica municipal de greuges, Eva Abellan, reclama la construcció d’un alberg permanent. També la Plataforma Ningú Sense Llar SBD reclama un alberg permanent com a mesura provisional i un parc d’habitatge públic i social com a solució estructural. Ja s’han concentrat en dues ocasions a la plaça de Sant Roc. El portaveu de la plataforma, Albert Pahissa, mostra preocupació perquè “en tan sols 24 hores hi ha hagut recaigudes i acaben al carrer en dies”.

Publicitat