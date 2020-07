Rebaixes d'estiu: optimisme i bones previsions

A les botigues de Sabadell ja s'hi poden veure penjats cartells que anuncien les rebaixes d'estiu i curiosos que es paren davant els aparadors. "Descomptes del 10%, 20% i fins al 50%", anuncien els cartells. Aquesta temporada, emmarcada en un context exepcional, els comerciants es mostren optimistes i tenen bones previsions en les vendes. De fet, durant les primeres hores de rebaixes oficials, els comerciants han notat un repunt de les vendes respecte dies anteriors.

"Al principi costa adaptarse, però la resposta dels clients ha estat molt positiva des del primer moment", exposa Neus, de la sabateria Acín. Com ella, hi coincideix en Santi, de Ma-Lui: "Sincerament, pensàvem que la represa seria encara pitjor", comenta. Ells han decidit fer rebaixes, com marca la tradició, per donar un toc de normalitat a aquest 2020.

Rebaixes sí - rebaixes no

No tots han decidit fer-ho. N'hi ha que, a hores d'ara, encara plantegen si és la millor opció. L'Antònia, propietària d'una botiga de roba, considera que "no té gaire sentit fer-ne, perquè no s'ha venut l'estoc que ara es podria rebaixar". Per això, s'estima més mantenir els preus per garantir un cert marge comercial. "Suposaria obrir i continuar amb pèrdues", considera.

La Núria, de la botiga Reset hi discrepa, "les pèrdues són nostres, Ara es tracta d'estimular el consum i recuperar poc a poc aquest període de temps". Per això, no totes les botigues han fet un descompte agressiu. És el cas de la sabateria Acín, que ha rebaixat tot el que es podia permetre, però no com altres anys. La Montse, de la botiga Rubinat, en canvi, ara està venent a preu de cost per l'excès d'estoc. "Ho he rebaixat tot", diu.

"Al principi hi havia molta psicosi però poc a poc ens estem adaptant tots plegats", considera la Núria. De fet, molts compradors desconeixien l'inici de les rebaixes. És el cas del Lucas, que passejava amb el seu fill i s'ha aturat a preguntar a Lares. "He comprat molt per Internet", reconeix, però també li ve de gust entrar a una botiga i remoure la roba per trobar les millors ofertes. I hi entra, però no com altres anys. Ho fa amb la seva mascareta de tela, guants de plàstic i les mans banyades en gel hidroalcohòlic.

