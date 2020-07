Siguem cívics, no incívics

De vegades es tendeix a veure la vida des de visions individualistes. La voràgine dels temps ens fa oblidar tot sovint que la societat és un col·lectiu que depèn de tots els seus elements per funcionar. De la mateixa manera, per tenir una ciutat neta, necessitem l’esforç i la conscienciació de tothom. Hem de lamentar que en els darrers temps hagi augmentat un 40% la brutícia al carrer, segons les dades facilitades per Smatsa. La crisi de la Covid-19 no ens ha de fer oblidar que necessitem respectar els nostres carrers, places i jardins, el nostre espai públic.

El medi ambient. La ciutat estarà maca si el servei de neteja compleix, però també si el veïnat contribueix a mantenir l’entorn amb dignitat. Per això, és lamentable veure ampolles d’alcohol buides en un parc on juguen nens i mobles ocupant la via pública. Entitats veïnals i comerciants reclamen més neteja, i la concessionària afirma que està desbordada. L’Ajuntament aposta per posar “mà dura” mitjançant sancions econòmiques. El D.S. entén que tothom ha de ser-ne corresponsable. I no només ho han de ser els ciutadans... el Govern municipal ha d’assumir la seva part de responsabilitat i prendre mesures.

