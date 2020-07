La lluna de la nit d’autocine romantitza encara més Grease

De les finestres dels cotxes, obertes perquè corri la fresca, s’escola la veu seductora de Danny Zuco en el moment que és encerclat per quatre amigots fanfarrons, a les graderies de la pista esportiva de l’institut. Canvi d’escena i a la pantalla de nou metres de l’autocine es projecta Sandy Olson, també envoltada per un encuriosit eixam de companyes de classe que li pregunten per l’amor d’estiu.

A primera fila del pàrquing del bosc de Can Deu, a la carretera de Matadepera, un noi es mira l’escena relaxadament, amb el seient del seu Hyundai ben reclinat. Peus a sobre del tapís, mans a darrere del clatell. Aparcats a darrere, juntament amb una desena de vehicles més, els Ruiz i l’amiga d’una de les filles ocupen totes les places d’un Renault Scenic. Els ha seduït l’exotisme de tenir un autocine a Sabadell: “Hem vingut per curiositat, per fer un pla diferent en família. És la novetat, sembla una cosa americana”.

Continua un inconfusible fil musical a l’autocine. Tell me more, tell me more. John Travolta s’apuja el coll de la jaqueta de cuir, comença el balanceig de cintura, es pentina el tupè llefiscosament engominat. Olivia Newton-John i les seves llargues faldilles saltironegen. Tell me more, tell me more!

“Ens agradava la idea de veure Grease així, amb el rotllo aquest...”, explica el Javi, que seu al costat de la seva parella en un espaiós Nissan a última fila, on hi ha deu cotxes més. Passejant pel pàrquing es pot sentir com algú menja pipes amb desfici o com s'obre una llauna. Un noi s’encén una cigarreta i, tal com es podia fer al cinema abans, pipa mentre es projecta la pel·lícula.

La lluna plena enfilada al damunt de la ciutat romantitza encara més les escenes de la icònica comèdia musical. Fer manetes -en cap moment el cronista ho percep- seria més que comprensible.

Les entrades per a la primera nit d’autocine es van esgotar en un pestanyeig. Però a l’hora de la veritat, només s’hi han presentat una vint-i-cinquena de cotxes, distribuïts en tres rengleres. Els espectadors segueixen el so de Grease emès a través de la freqüencia de Ràdio Sabadell. Un grup de sis persones, que s’oposa al format de la proposta perquè considera que és poc sostenible i exclou a qui no tingui cotxe, també van treure entrada, s’hi ha presentat en bicicleta i seuen a terra. És el mateix rebuig que han expressat una quinzena d'entitats, com l'ADENC o Bicicleta Club Catalunya.

En un Citroën de l’any de la picor, el Jairo i la Marta, gaudeixen de la pel·lícula. Però, a mesura que passen els minuts i continuen amb la ràdio engegada, el neguit de quedar-se sense bateria els rosega: “Estem una mica preocupats perquè potser no se’ns engegarà el cotxe!”.

Pròximes projeccions 11 de juliol: Viernes 13 (entrades gratuïtes disponibles el dilluns 6 de juliol) 18 de juliol: Parásitos 25 de juliol: Vaiana

