VÍDEO: Campanya del Consell Comarcal del Vallès Occidental per promoure el turisme de proximitat

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha iniciat una campanya per posar en valor els espais i activitats a prop de casa. Les tendències marquen que aquest estiu els desplaçaments seran en vehicle propi, en grups petits i que es faran moltes sortides de curta durada, d’un dia o dos, amb una especial atenció als espais naturals, com a resultes dels mesos de confinament. La comarca, per la seva ubicació i per l’alt volum de població de la comarca i l’entorn, pot ser un bon lloc on passar aquests dies de vacances.

En la situació actual, en què la ciutadania s’ha hagut de replantejar les vacances i en què moltes famílies marxaran pocs dies fora o es quedaran a casa, des del Consell Comarcal es considera que estem davant una oportunitat pel Vallès, per donar-los a conèixer entre els veïns i també entre les comarques de l’entorn. 💚Prop de casa teva hi ha llocs increïbles que no coneixes. Descobreix-los.

👉https://t.co/pFEgBS833a@ViuelValles #comelvallesnohihares pic.twitter.com/mEUR8yfcrk — Vallès Occidental (@consellvallesoc) July 4, 2020 També estem davant una oportunitat per dinamitzar econòmicament el territori, el comerç i la restauració. Durant les setmanes de desconfinament, la ciutadania ha pogut descobrir llocs que tenia al costat i potser no havia vist mai. Es vol incidir en aquesta descoberta de racons de la nostra comarca a través d’imatges impactants, que s’associen més a altres destins de Catalunya o fins i tot d’altres països. Publicitat La campanya En base a l’Acord del Consell d’Alcaldies i el Pla per la Reconstrucció davant la pandèmia de la Covid-19 al Vallès Occidental es planteja una campanya de curt termini per promocionar el turisme de proximitat al Vallès Occidental durant l’estiu 2020, coincidint amb l’escenari post Covid-19. L’objectiu és promocionar la comarca i el seus atractius: naturals, culturals i gastronòmics, amb un especial èmfasis en el sector serveis -comerç i restauració- com a àmbits més afectats per l’impacte econòmic de la pandèmia. La campanya s’allargarà fins a mitjans de setembre.

Publicitat