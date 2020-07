Lluitant contra la calor: què sopar per refrescar-nos?

La calor del mes de juliol està sent intensa, i les nits solen ser càlides arreu. Per intentar combatre aquestes altes temperatures, es pot optar per sopar elements més frescos que ajudin a fer la digestió de manera correcta, entre altres.

Publicitat

Aquestes són algunes de les nostres propostes i consells:

Verdures com el tomàquet i la pastanaga són recomanables, així com un got de gaspatxo (nutritiu i fresc).

són recomanables, així com un got de gaspatxo (nutritiu i fresc). Una infusió calenta obligarà el nostre cos a baixar per si mateix la temperatura.

obligarà el nostre cos a baixar per si mateix la temperatura. Els aliments picants provoquen la sudoració (i, alhora, que el cos s’autoreguli).

provoquen la sudoració (i, alhora, que el cos s’autoreguli). Fruites com la síndria (que és aigua en prop del 90% de la seva composició) són molt recomanables. A més, ajuden a recuperar les sals minerals que perdem amb la suor.

(que és aigua en prop del 90% de la seva composició) són molt recomanables. A més, ajuden a recuperar les sals minerals que perdem amb la suor. S’aconsella fer àpats lleugers, que no siguin gaire calents ni aportin gaires calories. O sigui, evitar salses, arrebossats i fregits

Publicitat