Nits de mal dormir per la primera calorada d'estiu

I sense gaire temps per adonar-nos-en, hem passat de les atípiques pluges de juny a l’estiu de ple. No només durant el dia, també als vespres.

I és que la calorada ha portat les nits de mal dormir. Tècnicament, si la temperatura no baixa dels 20 graus es considera que la nit és càlida. I si no baixa dels 25 graus, llavors és tropical.

Doncs Sabadell ja es troba en la franja de les nits càlides la majoria de jornades. La mínima ha pujat aproximadament 4 graus des del final de les pluges. Durant la darrera setmana, la temperatura a la mitjanit s’ha situat quasi cada dia en franja càlida: 20,9ºC (dimecres), 19,8ºC (dijous), 20,3ºC (divendres), 20,1ºC (dissabte), 20ºC (diumenge), 22,1ºC (dilluns), i 20,6ºC (dimarts).

Evidentment, que la temperatura mínima no baixi dels 22,1ºC –com va passar dilluns–provoca una sensació d’ofec a les cases menys aclimatades. Per això, els ventiladors ja han fet la seva aparició a molts dormitoris i llars de la ciutat.

I no només les mínimes són prou elevades. Les altes ho són encara més. Ahir al migdia es va marcar la màxima de l’any, tot arribant als 33,1ºC, recollits a l’estació de Castellarnau. En general, cada migdia s’estan superant els 30ºC.

Avui es manté la xafogor

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), avui es manté la xafogor i es considera la primera calorada de l’estiu del 2020. Tant és així que les comarques entre Lleida i les Terres de l’Ebre han estat en senyal d’alarma groga.

A Sabadell i comarca s’esperen unes temperatures lleugerament menys caloroses que ahir, amb màxims que podrien arribar entre els 29ºC i els 31ºC. Però el termòmetre tornarà a repuntar diumenge i dilluns.

De fet, ja ha arribat el vent càlid i la sensació de xafogor. Aquestes altes temperatures, però, encara no equipararan l’onada de calor de l’estiu del 2019. Així doncs, les cues han brollat a l’entrada de gelateries i orxateries, mentre que d’altres s’escampen per la comarca a la recerca de rius i gorgs on fer una capbussada de mitja tarda.

