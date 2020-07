La mascareta no serà obligatòria en el moment de realitzar els exàmens de selectivitat

Una de les incògnites que, fins a últim moment, ha envoltat la selectivitat més atípica de la història és l'ús que els alumnes hauran de fer de les mascaretes. Serà obligatòria des del moment en què s'accedeixi a les instal·lacions, però no caldrà dur-la posada durant la realització d'exàmens. En el moment en què els alumnes estiguin asseguts, i la prova s'hagi repartit, se la podran treure.

La resta de les mesures segueixen dempeus. Per evitar el risc de contagi, entre les seus dels exàmens es distribuirà gel hidroalcohòlic i els alumnes hauran de rentar-se assíduament les mans. L'ocupació de les aules serà d'entre una cinquena i una sisena part de la seva capacitat. A més, no podrà accedir als llocs d'examen ningú amb simptomatologia covid.

Un altra mesura serà la crida esglaonada per grups i ordre alfabètic per comprovar la identitat dels alumnes i accedir a les aules. En cada franja horària no es podrà sortir de l'aula fins que no hagi transcorregut una hora des de l'inici de la prova i prèvia autorització del professor responsable de l'aula. A més, els recorreguts, les aules i els lavabos estaran senyalitzats, juntament amb recordatoris d'actituds responsables, i els passadissos només podran ser ocupats en el moment d'accedir a les aules.

