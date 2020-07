Desestimada la demanda per restablir l'equilibri econòmic de la concessió del cementiri

El ple de Sabadell ha desestimat la sol·licitud de restabliment de l'equilibri econòmic de la concessió per a la gestió del servei públic de cementiri municipal que l'empresa Torra S.A. va presentar el maig del 2019. L'empresa demanava que es modifiquessin les tarifes per als propers exercicis, així com que s'abonés l'import d'1.427.468,53 euros corresponent als anys 2015-2018.

L'Ajuntament, però, va elaborar un informe tècnic al febrer d'aquest any en què es desestimava la demanda, motiu pel qual la firma va presentar al·legacions oposant-se a la proposta de resolució. El ple, però, ha denegat la petició, entenent que no s'acollia a la realitat i que no hi havia arguments suficients per validar la proposta.

"Els sabadellencs no han de pagar", ha destacat la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, entenent que hi ha una mala relació entre Torra i Ajuntament. "Quin és el rerefons del desequilibri econòmic que al·lega l'empresa, no serà el model de negoci, que no s'ajusta al comportament de la societat sabadellenca?", s'ha preguntat.

Des de Ciutadans, Adrián Hernández ha posat de manifest que l'empresa ja sabia quina era "l'oferta que presentava pel que fa al cementiri" quan va presentar el seu projecte de gestió, mentre que Nani Valero, des de la Crida, ha considerat que la petició "es troba fora de lloc".

Noves tarifes

El ple també ha aprovat la regularització de les tarifes per al 2020. L'informe tècnic i la proposta de resolució del consistori, que ha prosperat, proposa un increment del 0,8% corresponent a la variació de l'IPC de l'any 2019.

