La Generalitat vol que la mascareta sigui obligatòria per evitar més "relaxament"

La Generalitat vol que l'ús de la mascareta sigui obligatori. La portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, ha defensat que aquesta mesura de protecció i prevenció per la Covid-19 s'apliqui tant en espais públics com privats encara que es pugui garantir la distància de seguretat d'1,5 metres.

Així ho ha explicat durant la roda de premsa a Palau d'aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu, i en coincidència amb el que ja havia avançat la consellera de Salut, Alba Vergés, aquest matí. Budó ha dit que l'ús obligatori de la mascareta evitarà més "relaxament" entre la ciutadania.

El Procicat es reunirà entre avui i demà per aprovar la decisió. La consellera assegura que no hi ha discrepàncies entre JxCat i ERC en aquest sentit.

