La família d’Helena Jubany aporta proves per reobrir el cas sobre l’assassinat

Noves proves sobre el crim d'Helena Jubany. La família de la jove, assassinada l'any 2001 en extranyes circumstàncies, ha presentat indicis amb l'objectiu de reobrir la causa i trobar un culpable. El germà de la jove assassinada l’any 2001, Joan Jubany, ho ha explicat aquest dimarts davant dels jutjats de Sabadell. “Aportem indicis, proves que qüestionen les coartades del principal sospitós”, ha exposat sobre Santi Lacalle, que en el seu dia va ser assenyalat com un dels possibles responsables del crim.

Les proves aportades per la defensa de la família, representada per l’advocat Benet Salellas, inclouen nous elements documentals i testimonis. Segons l'advocat, hi ha indicis suficients com per "enderrocar" les coartades dels principals sospitosos i les declaracions de la investigació inicial. La defensa es marca ara un any perquè es reobri la causa i s'investigui abans que el delicte prescrigui.

El passat dilluns, la família va presentar l'escrit de reobertura en el mateix jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell. No obstant això, és possible que la causa canvïi de mans perquè el jutjat ha passat del penal al civil i el magistrat que va portar el cas ja no treballa a Sabadell. "Hem anat fins el límit d’on pot arribar una família però ara és el jutjat qui ha de reobrir la causa i tirar endavant una investigació que pugui arribar a judici", ha exposat Salellas, que ha deixat clar que necessiten "la complicitat del sistema judicial".

"A Sabadell s'ha trencat el silenci"

Les proves aportades per la família han vingut d'una ingent col·laboració ciutadana de Sabadell, segons ha explicat el germà d'Helena Jubany. "S'ha trencat el silenci. Molta gent de Sabadell ha perdut la por i ha empatitzat amb la família. Molta gent indignada s’ha posat en contacte amb nosaltres", ha afirmat el familiar, que ha insistit que tota informació rellevant és benvinguda.

Publicitat

Fins el moment, la família ha recaptat més de 20.000 euros per reobrir el cas i també s'han recollit més de 13.000 signatures perquè els jutjats reprenguin la causa i la policia reobri la investigació.

19 anys sense respostes

Jubany va aparèixer morta la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, parcialment nu i ple de cremades. La mort de la jove mai s’ha resolt, i ja han passat quasi 19 anys.

El cas es troba en punt mort des del 2005, quan es va suicidar a la presó Montse Careta, la principal sospitosa del crim i en aquell moment parella de Lacalle, que va quedar sense càrrecs ni va trepitjar els jutjats. La família de Jubany sempre ha defensat que Careta no va poder matar l'Helena sola, com ho atribuïen els indicis inicials. El cos de l'Helena es va llençar des d'un terrat de l'Eixample, quan la víctima ja es trobava en un estat d'inconsciència per haver ingerit una quantitat ingent de somnífers.

Publicitat