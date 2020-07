Restes arqueològiques endarrereixen les obres del CAP Can Llong

Les obres de construcció del CAP Can Llong viuran un retard per la possibilitat que hi hagi restes arqueològiques en el subsol. L'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut han anunciat avui que les excavacions arqueològiques acabaran al setembre i a partir d'aleshores ja podran començar les obres de construcció de l'equipament.

El cost de l'estudi arqueològic l'assumirà el consistori i l'extracció de terres, la Generalitat.

El CAP Can Llong estarà ubicat a la ronda d'Europa, 522 (tocant a la plaça de Córdoba) i donarà servei als veïns de Can Llong i Castellarnau. L’equipament permetrà descongestionar el CAP Can Rull, els dos centres compartiran un sol equip d’atenció primària i un mateix territori disposarà de dos espais per atendre la seva població. La cartera de serveis de l’equip d’atenció primària es donarà globalment i la distribució entre els centres es farà amb criteris d’accessibilitat, eficiència i sostenibilitat, segons explica l'administració.

