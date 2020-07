El Segrià, un toc d’alerta

El confinament de la comarca del Segrià ha encès totes les alarmes, i amb raó. No fa ni tres setmanes que estem en la ‘nova normalitat’ i ja patim els efectes dels rebrots del coronavirus. La situació a Lleida i rodalia ha de ser un toc d’alerta per no confondre el retorn de llibertats amb un excés de confiança. El confinament va ser molt dur, en molts sentits, i la Covid-19 ja s’ha emportat moltes vides, massa vides, i ja ha suposat molt dolor per a les famílies. Per no parlar de l’economia, l’altra gran crisi després de la sanitària.

Ara que els indicadors econòmics, com Pulso, ens han mostrat que la tendència del comerç sabadellenc va a l’alça, no és moment d’abaixar la guàrdia. Hem de mantenir les distàncies i portar mascareta. Per motius de salut però també perquè ens juguem el futur de la nostra economia. Hem de guanyar les dues batalles al virus i ho hem de fer perquè som una societat responsable, digna dels temps i forta per combatre en comú qualsevol embat, per molt terrible que sigui. Junts no només som capaços de superar un rebrot sinó d’evitar-lo, que és encara més important.

