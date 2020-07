ZOOM: Un estiu més normal

Ahir s’inaugurava la temporada d’estiu a les piscines de Sabadell, a excepció de la de Ca n’Oriac, el que ens fa percebre un estiu una mica més normal del que pensàvem.

Més neteja, més distància i la mateixa diversió. La inauguració de les piscines municipals es va rebre amb més ganes que mai. Tot i això, no sabem si capbussar-se a la piscina amb mascareta és la millor opció. Per sort, sembla que dins de l’aigua no es pot propagar el contagi.

