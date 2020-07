Més de 1.300 llits disponibles

En el cas que Sabadell visqués un rebrot del coronavirus i hi hagués un nombre molt important de casos que precisessin ser ingressats, en qüestió d’hores es podrien activar uns 1.350 llits recuperant els espais que ja es van posar a punt al principi de la pandèmia.

L’experiència és un grau, i també una de les premisses més repetides darrerament als passadissos de CAPs, el Taulí i les diferents administracions. El pla a seguir en les properes setmanes al Taulí centrarà la reunió setmanal del Comitè de Seguiment que se celebra aquest matí a la corporació sanitària. Es tracta de l’òrgan que ha donat continuïtat al Comitè de Crisi després de superar el moment àlgid de la Covid-19.

Ara per ara, però, els experts coincideixen que hi podria haver brots aïllats fruit del desconfinament, però no un de generalitzat que ens portés a reviure la situació crítica dels darrers mesos. “Hi pot haver un brot aïllat, però no global. La cobertura immunitària de defenses que tenim és més alta del que ens ha donat l’estudi de prevalença dels anticossos [5,9% a Catalunya]”, afirma l’epidemiòleg i reconegut expert en salut pública sabadellenc Josep Farrés. Segons les dades de Salut, ahir a Sabadell hi havia 2.125 casos positius de la Covid-19, similar als 2.065 d’ara fa un mes.

El nou confinament de la comarca del Segrià és un preavís de què pot passar, tot i que “no estem en la mateixa situació i les circumstàncies són molt diferents”, coincideixen diferents fonts de l’entorn sanitari local. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar ahir des de la Catalònia Fundació Creativa de Cerdanyola del Vallès que “no hi ha perill” d’un rebrot generalitzat a Catalunya i, en relació amb la possibilitat de decretar nous confinaments, també va afegir que “en cada moment, prendrem les decisions més oportunes”.

1.350 llits

Al Taulí, fora de l’època de la Covid-19, l’Hospital de Sabadell compta amb uns 500 llits en total, una vintena dels quals d’UCI. A part, compta amb uns 210 llits a l’Albada. Al voltant de 700 llits que seguint el pla de contingència del mes de març es podrien ampliar en 217 més, 161 dels quals disposant de la màxima capacitat del nou bloc d’Urgències al Frontal Gran Via i 56 més a Santa Fe. A part, des del moment en què en un hipotètic cas es decidís obrir l’hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme, podria estar a punt en 48 hores, ja que els 250 llits estan habilitats i només caldria posar-lo en marxa en aspectes com l’informàtic. D’altra banda, des de final de març la corporació sanitària local va comptar amb 172 llits disponibles a l’hotel Verdi, i 650 places hoteleres comptant totes les que té Sabadell. Tal com es va haver de fer al principi de la pandèmia, i només comptant els llits que es van habilitar aleshores, en són prop de 1.350 que permetrien donar resposta als rebrots –aïllats o no– que hi puguin haver a la ciutat.

A hores d’ara al Taulí només hi queda un pacient ingressat per coronavirus, pendent de fer-li de nou el test en els propers dies i veure si ja l’ha negativitzat. De totes maneres, es tracta d’una persona de 60 anys que podria continuar hospitalitzada per una altra patologia prèvia.

Abans, la Primària

A diferència de l’inici de la pandèmia, l’Atenció Primària ara fa moltes més proves PCR a persones simptomàtiques, la qual cosa permet detectar abans els casos de coronavirus, aïllar-los, seguir els seus contactes i aturar abans la cadena de transmissió del virus. La Primària és el primer mur de contenció de la malaltia, i així ho continuarà sent. “Comptem amb l’experiència prèvia, els circuits dobles per a pacients Covid i no Covid estan definits i precisament per això és important mantenir l’organització actual que tenim als centres”, expliquen fonts de la direcció de l’Atenció Primària sabadellenca.

Acte d’homenatge

La ciutat de Sabadell retrà homenatge a les víctimes de la pandèmia el proper dimarts 21 de juliol, a les 19 h, a l’esplanada del Parc Taulí. Es tracta d’una celebració en què també es reconeixerà la feina que han desenvolupat els serveis essencials i els treballadors que han estat al peu del canó durant la pandèmia. L’acte tindrà un aforament limitat a 150 persones i l’Ajuntament comunicarà la manera de participar-hi en els propers dies.

