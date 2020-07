Renova Xavi Boniquet i el primer partit del 'play-off' serà a les 20 hores

Renovacions i preparació del 'play-off' es barregen en el Centre d'Esports en aquesta setmana prèvia de la gran cita a terres andaluses. Hores després de confirmar-se la continuïtat del basc Josu Ozkoidi, ara ha estat el torn de l'egarenc Xavi Boniquet, qui ha allargat un any més la seva vinculació amb el club arlequinat, independentment de la categoria que militi la pròxima temporada. Boniquet va arribar a l'estiu passat procedent del Badalona gairebé de rebot, com a recanvi d'urgència del lesionat Adri Romero.

Amb experiència a la categoria, s'ha convertit en una peça important per Antonio Hidalgo. De fet, ha intervingut en 24 dels 28 partits disputats fins a l'aturada i en 20 com a titular. La seva qualitat tècnica ha encaixat en l'esquema del tècnic de Canovelles, que el veu amb suficient capacitat per jugar per davant de la defensa com en posicions més avançades. Aquesta lliga ha fet un gol, el que va tancar la clara victòria a la Ciutat Esportiva Antoni Puchades de Paterna contra el València Mestalla (0-3).

"Tinc moltes ganes de fer coses grans amb el Sabadell. Em trobo molt còmode i agreixo el suport de l'afició i la confiança del cos tècnic", ha manifestat Xavi Boniquet després de signar el nou contracte. Si no hi ha canvis d'última hora, aquesta serà l'última renovació que es farà oficial abans de la disputa del 'play-off'. Això no vol dir que el club mantingui converses amb altres jugadors per intentar la seva continuïtat, però el desenllaç es deixarà per a després de l'atípica fase d'ascens. Per cert, el Sabadell ja coneix l'horari de la seva estrena gràcies a un comunicat de la plataforma Footers que té els drets televisius en exclusiva: jugarà a les 20 hores contra l'At. Madrid B al Nuevo Mirador d'Algesires el diumenge 19 de juliol. Comença el compte enrere.

