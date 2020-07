Sabadell demana a la Generalitat que reactivi els ajuts per l’impacte a la Covid

El ple de Sabadell demana a la Generalitat que aixequi la suspensió d'ajuts per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers d'habitatge habitual. Es tracta d’una moció que ha impulsat el PSC, tenint en compte que es tracta d’un ajut que es va promoure i posteriorment es va suspendre, com a mínim temporalment.

Es tracta, segons ha detallat el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, d’una ajuda que es va promoure, però que va rebre unes 16.000 sol·licituds. Ara, però, fa poc més d’un més, es van suspendre les admissions de manera indefinida.

“Demanem que la Generalitat torni a obrir la sol·licitud d’aquestes ajudes, que fa més d’un més que s’ha suspès, i que segueixi complementant-la amb recursos propis en la línia de donar respostes a totes les situacions i casos de famílies que han vist minvats els seus ingressos”, assenyala Cortés. Marta Morell (Podem) ha atacat directament la Generalitat: “En el moment que més necessari era, l’administració catalana, en lloc de facilitar l’accés als ajuts, el que fa és impedir l’accés, hauríem esperat més voluntat política”.

Publicitat

Des de Ciutadans, José Luís Fernández ha lamentat la falta de càlcul de la Generalitat, donat que considera que van obrir l’aixeta sense saber quants dienrs tindrien, mentre que Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell), ha recalcat que el problema està en què l’aportació esperada des de Madrid no ha estat suficient.

Qui ha estat més punyent ha estat la portaveu de la Crida, Nani Valero, que ha retret als socialistes l’ús d’una moció estàndard que han presentat en altres municipis. “Són uns hipòcrites, no han fet cap esforç, en saben de passar la pilota, el xut els queda curt, només els arriba a la Generalitat, si de cas ja hi anirà algú altre a reclamar a Madrid”. Per aquest motiu, l’alcaldessa, Marta Farrés, li ha respost també de manera contundent: “Lliçons les justes, amb el cas de l’oncopediatria vostès eren socis de Govern d’ERC, i van estar callats per salvar-los el cul, jo no dec res ni al PSOE, ni al PSC, ni a Miquel Iceta ni a Pedro Sánchez”.

Des d’ERC també s’ha respost amb preocupació per l‘impacte que la crisi està tenint en les famílies. Finalment, la moció ha prosperat amb els vots a favor de tots els grups, excepte ERC, que s'hi ha abstingut.

Publicitat