L'escola la Trama rep el distintiu eTwinning per les seves bones pràctiques

Durant aquest confinament, la Trama ha obtingut el distintiu eTwinning, per portar a terme bones pràctiques. Ha estat després de cinc anys formant part d'una xarxa que treballa coordinadament amb països europeus. S'hi poden trobar escoles, institucions, alumnes i professorat d'arreu interessats a compartir iniciatives comunes, treballar conjuntament i créixer en tots aquells projectes que es planifiquen i coordinen des del mateix web.

Enguany, han estat els més grans de l’escola qui han participat en aquesta xarxa. A cinquè, s’ha desenvolupat un projecte entorn d'expressions en anglès en què han creat còmics amb infants de Turquia i Geòrgia. "La Covid ha fet que el projecte es reajustés i prengués un camí diferent al que estava planificat", expressa la mestra d'anglès de la Trama Inès Rosado. Així doncs, els alumnes han associat algunes de les expressions treballades a la pandèmia viscuda aquests mesos. També han creat jocs de sobretaula de manera que ha permès posar en pràctica les expressions que els infants havien après. El projecte també ha facilitat el coneixement dels països participants.

Els alumnes de sisè, han desenvolupat el projecte “urban garden”, proposta que ha promogut actituds i accions per fomentar l’educació ambiental. "El confinament ho ha posat difícil però ha fet que els infants reflexionessin sobre la cura del planeta i portessin a terme accions concretes pel que fa a la preservació del planeta, de tal manera que el treball ha estat més individual però compartit amb altres estudiants d’Europa", assenyala Rosado. També s'ha celebrat durant el confinament el Dia de la terra, que ha girat entorn de la sensibilització per cuidar el planeta. És per això que els alumnes han convertit una samarreta vella en una bossa nova i útil per portar o endreçar estris va tenir molt bona acollida.

