El COAC premia l'estudi sobre l'espai obert urbà de Sabadell

El Col·leci d'Arquitectes de Catalunya (COAC) ha distingit el projecte Estudis per a la definició del Pla director de l'espai obert urbà de Sabadell, que signen Tomás de

Castro, Josep Torras i Rosa Folch. La candidatura ha estat reconeguda amb el Premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la gestió de l’Hàbitat Urbà.

L'anunci s'ha fet en el marc de l'acte de presentació del veredicte de la 3a Mostra d’Arquitectura Catalana de Barcelona i la 8a Mostra d'Arquitectura Catalana del Vallès. La cita l'organitza el COAC i comissaria Francesc Camps, arquitecte de Sabadell i vocal de la Junta de Barcelona.

A més de presentar-se els projectes seleccionats i mencionats en totes dues Mostres, durant l'acte també s'han fet públics els guanyadors del Premi Diputació de Barcelona a Accions Innovadores en la Gestió de l’Hàbitat Urbà i el Premi Ciutat de Terrassa a la Millora del Paisatge Urbà. El primer ha estat el que ha servit per distingit la proposa sabadellenca.

En el seu veredicte, el jurat destaca del projecte Estudis per a la definició del Pla director de l'espai obert urbà de Sabadell que "afronta una realitat urbana complexa i necessitada de relligat". De la mateixa manera, valora que "s'anticipa a les futures accions a realitzar en l'espai públic de la ciutat".

Així, l’objectiu principal del pla de l’espai obert urbà és elaborar una proposta sobre plànol de les connectivitats imprescindibles per a la definició de la xarxa de l’espai obert del municipi, "entenent-lo com el conjunt de les connexions entre el sistema viari i les zones verdes i espais lliures del municipi", segons defineixen els mateixos autors en el document. Per aquest motiu, no només es valora la pròpia ciutat, també les connexions amb altres localitats veïnes, com Terrassa, Castellar, Matadepera i Cerdanyola, o aquells municipis que es troben connectades pel continu urbà, com ho són Barberà i Badia.

En el document, es fa un anàlisi dels diferents barris de la ciutat, amb propostes que venen acompanyades d'una descripció feta per diferents àmbits del territori i que serveix per il·lustrar el contingut del plànol de l’espai obert. Tot plegat es fa des d'una perspectiva del tot, a escala ciutat, establint connexions entre els barris i també amb l'entorn més proper, com és el cas del riu Ripoll.

Les dues mostres

L'anunci s'ha fet en el marc del veredicte de la Mostra d'Arquitectura de Barcelona i la 8a edició de la Mostra d'Arquitectura del Vallès, que impulsa la Demarcació de Barcelona del COAC. En el primer cas, s'han guardonat 12 projectes i se n'han seleccionat 16 més, d'un total de 149, mentre que d'entre les 79 propostes del Vallès, 6 han resultat guardonades i 8, seleccionades, entre les quals dues propostes sabadellenques: Préssec gegant, de Francesc Bonsfills, i Remodelació de la plaça d'Espanya, fase 2, de Rosa Maria Torra Reventós.

Tots els treballs presentats han estat finalitzats entre l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2018 en l'àmbit territorial del Barcelonès i alguns municipis del Baix Llobregat i a les comarques del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Com a l'última edició, les Mostres de Barcelona i del Vallès incorporen noves modalitats associades a vessants de la professió no vinculades a l’edificació i l’urbanisme per recollir la versatilitat d’un ofici ple de perfils professionals diversos.

Per això, s’hi han inclòs accions, tasques i treballs d’intervenció en entorns com el de l’expressió artística, la mediació, la indústria, el sector serveis, la comunicació o la gestió en el món de l’administració.

