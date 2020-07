FAQS: Quan he de portar la mascareta?

La mascareta és obligatòria pràcticament a tot arreu des d'aquest dijous, 9 de juliol. Et responem les principals preguntes sobre quan l'hem d'utilitzar i quan no cal portar-la a partir de la informació proporcionada per Protecció Civil. No complir amb la normativa comporta una multa de 100€.

Qui l'ha de portar?

Tothom a partir de 6 anys.

Recomanat de 3 a 5 anys.

Quines persones estan exemptes de l'ús de la mascareta?

Les persones que tinguin una malaltia o dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l'ús de la mascareta.

Les persones que tinguin manca d'autonomia per treure's la mascareta.

Quan hi hagi trastorns o alteracions de conducta que facin inevitable l'ús.

Tampoc és obligatori en espais delimitats d’ús exclusiu per un únic grup de contacte habitual (com ara domicilis particulars, aules, casals d'estiu, cases de colònies...).

Quan s'ha de portar?

En general, sempre que se surt de casa.

S'ha de portar a qualsevol espai a l'aire lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, independentment de la distància de seguretat.

L'he de portar dintre de casa?

No, si s'està amb persones amb qui es conviu habitualment.

I per treballar?

Sí que s'ha de portar, excepte si s'està a l'interior d'un despatx propi d'ús individual, amb la porta tancada.

I si treballo a l'exterior?

Sí, cal fer ús de la mascareta excepte si la feina implica pràctica esportiva o un gran esforç físic, com alguns treballs relacionats amb la construcció.

A la platja he de portar mascareta?

Mentre ens banyem i estem a la sorra no cal, però sí que ens l'hem de posar durant el trajecte fins a la platja o quan s'està en instal·lacions d'ús públic com els lavabos (incloent-hi les cues si n'hi ha), les dutxes o guinguetes.

A la piscina cal portar-ne? I a l'spa o espais similars?

Cal fer-ne ús als vestuaris i a les instal·lacions interiors com el vestíbul i els passadissos i a les exteriors, però se'n pot prescindir a les zones de bany.

L'he de portar per fer esport?

A l'aire lliure no.

I als clubs esportius cal portar-ne sempre menys durant la pràctica esportiva.

I anant d'excursió?

No, perquè es considera fer esport. Se'n pot prescindir.

Cal portar mascareta al transport públic?

Sí, ja era obligatori i ho continua sent. També n'han de fer ús les persones que condueixen els vehicles o treballen en les diferents instal·lacions del transport, excepte si estan en cabines o despatxos tancats i d'ús individual.

Anant amb cotxe n'he de portar?

No, si totes les persones ocupants del vehicle són convivents.

I si vaig amb patinet elèctric?

Sí, és necessari.

Al teatre o al cinema?

En tots els casos, tant interiors com exteriors.

A la terrassa o a l'interior d'un bar o restaurant?

Caldrà utilitzar-la per anar a demanar al taulell, anar a pagar o al lavabo. No farà falta un cop s'estigui assegut.

També cal portar la mascareta posada a la biblioteca?

Sí, en tot moment.

En un hotel, alberg, pensió o hostal cal portar-la?

No és necessari quan s'estigui a la pròpia habitació o a la taula durant els àpats. Sí que s'ha de portar en les zones comunes i als ascensors.

I en un càmping?

Sí, excepte en la pròpia parcel·la, a la piscina o durant els àpats.

A la perruqueria o en centres d'estètica?

Sí, en tot moment.

Als establiments comercials?

També s'ha de portar sempre.

En els locals d'oci?

Sí, menys quan es consumeixi una beguda.

En altres establiments com bancs, caixes, oficines d'atenció al client, etc?

Sí, en tot moment.

A part d'aquestes indicacions el Departament de Salut recorda que la pantalla facial és un complement i, per tant, no substitueix la mascareta. Les higièniques i les quirúrgiques s'han de canviar diàriament i les de roba s'han de rentar a més de 60ºC. Abans i després de posar-se o treure's la mascareta cal rentar-se les mans o aplicar-hi gel hidroalcohòlic.

Es recomana guardar la mascareta en una bossa de paper i no és recomanable portar-la sota la barbeta, al colze, al canell, etc. Tanmateix, s'insisteix en què les mascaretes d'un sol ús s'han de llençar al contenidor de rebuig (gris).

