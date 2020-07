Sabadell en Comú treu pit de l’ingrés mínim vital amb un acte a Sabadell

Sabadell en Comú ha presentat aquest dijous davant la ciutadania l’ingrés mínim vital, una de les victòries que Unides Podem defensa que l’Estat ha aconseguit a partir del govern de coalició amb el PSOE. La formació ho ha fet amb un acte a l’Espai Àgora presentat pel coordinador local, Edu Navarro, i la diputada sevillana d’Unides Podem Isabel Franco, amb la presència també del diputat sabadellenc d’En Comú Podem, Joan Mena.

La presentació ha servit per exposar la gènesi de l’ingrés mínim vital, així com la seva funció com a element integrador de la ciutadania. “Servirà perquè ningú quedi enrere, i el que destaca és que la prestació és pot coordinar a través de les comunitats autònomes, perquè la gestió es pugui dur a terme des del territori”, ha assenyalat Franco.

La prestació la podrà demanar tota família que tingui uns ingressos inferiors a la renda mínima. “Es fa a través d’una tramitació senzilla, i a més ha de servir per treure l’estigma de pobresa perquè reps una ajuda, no és així: ets una persona que t’has fartat de treballar i que l’Estat t’ha de protegir”, ha defensat la diputada andalusa.

En aquest sentit, Mena ha destacat que aquest dret beneficia ciutats com Sabadell. “Aquí hi ha entre un 10 i un 15% de risc d’exclusió social, un dels percentatges més elevats de Catalunya, així que molts sabadellencs tindran accés a la prestació, que vindrà a garantir la seva dignitat, a més de ser un motor de l’economia local i pot generar equilibri i cohesió social en les desigualtats que poden existir als barris”, ha afegit.

Publicitat

"Eleccions ja"

Mena també ha destacat la mala gestió que considera que el govern català ha fet de la pandèmia. En aquest sentit, creu que hi ha moltes tensions internes en l'executiu, i per aquest motiu creu que s'ha de cridar la ciutadania a les urnes.

"Demanem a Quim Torra que d'una vegada per totes convoqui eleccions perquè la ciutadania decideixi com sortim de la pandèmia, si s'ha de fer amb mesures de gesticulació de Torra o Pere Aragonès, o amb una sortida progressista d'esquerres que pensi en els catalans i les catalanes", ha conclòs.

Publicitat