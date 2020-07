Mar Fayos està nominada a guanyar un dels cinc premis del Rootstock Music

El vent bufa a favor de la sabadellenca Mar Fayos. O, més probablement, aquests darrers dies recull les llavors de la gran feina que està duent a terme des de fa anys, a força de talent i esforç. La cantant de jazz fusió està nominada a guanyar un dels cinc guardons de millor artista del Rootstock Music Festival 2020, una cita que se celebrarà aquest cap de setmana a França.

Els premis s’atorgaran per votació popular de tots els usuaris que, gratuïtament, es registrin al web del festival, des d’on es podran seguir en directe les actuacions dels artistes. Es podrà gaudir virtualment de 48 hores de música.

La jove cantant, de només 26 anys i professora universitària de música a Boston i al Taller de Músics de Barcelona, hi ha estat nominada després de guanyar el Premi Latinx21, en col·laboració amb la Latin Alternative Music Conference 2020, per la cançó original anomenada El fantasma de la soledad. Un dels premis també és rebre una beca per participar en la Residència Antonio Sánchez a Ciutat de Mèxic amb prestigiosos músics de jazz.

Aviat, el debut discogràfic

Fayos viu a Boston, encara que el context global l’ha traslladada els darrers mesos a Sabadell. Aquests dies prepara el seu debut discogràfic.

Serà en format d’àlbum breu o d’EP de sis cançons en què, tal com apunta, es despullarà sentimentalment per parlar “d’experiències molt personals al voltant de l’amor, dels grans canvis vitals, del sentiment de pertinença i de la constant enyorança de temps millors envoltada d’aquells a qui estimo i que són lluny, o bé dels que han marxat per no tornar”.

Combinarà estils com el jazz, la música llatina, el pop, el soul i les arrels mediterrànies. L’àlbum està previst que surti a finals d’aquest any. Serà possible gràcies als 8.500 euros que ha aconseguit a través d’una campanya de finançament col·lectiu.

Per a la jove prodigiosa –expressa– “és un somni compartir música original amb el món, envoltada dels millors músics que conec. I fer que arribi al cor de tothom qui estigui interessat a escoltar-la”.

