Calor per arrencar el cap de setmana

Aquest dissabte estarà marcat per la calor, amb una temperatura mínima lleugerament més alta, i una màxima similar a la de divendres. Així, es preveuen valors que no baixaran dels 22 ºC i que com a molt s'enfilaran fins els 32 ºC.

Pel que fa al cel, serà serè o poc ennuvolat. Malgrat tot, a partir de migdia creixeran nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i de la resta del quadrant nord-est que deixaran el cel mig o molt ennuvolat en aquests sectors. Independentment, hi haurà núvols baixos al vessant nord del Pirineu fins a migdia.

