Penes de terrorisme sense grups terroristes

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

El raper Valtònyc va ser condemnat pel Tribunal Suprem a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a la Corona. En la seva cançó No al borbó critica els casos de corrupció dels familiars del rei. Viu exiliat. Un tribunal de Bèlgica a Gant nega la seva extradició. El 2018, Evaristo Páramos, de la Polla Rècords i actual cantant de la banda Gatillazo, va dir en un concert: “Policies, sou uns fills de puta”. És denunciat. L’Audiència Nacional jutja un altre raper, Pablo Hasel, al qual s’acusa d’enaltiment del terrorisme i calúmnies contra la Corona. Hasel diu que “si hagués desitjat bombes als homosexuals o als catalans, ara no estaria sent jutjat”.

L’Audiència Nacional va condemnar a dos anys i un dia de presó el sabadellenc Alex Nicolaev –Elgio– de la Insurgencia “por tónica subversiva ante el orden constitucional democrático”. Ara el Tribunal Suprem, en comptes d’arreglar el nyap de l’Audiència Nacional –abans Tribunal de Orden Público–, el condemna a sis mesos de presó. Quatre magistrats d’extrema dreta que no saben el que és art i que enyoren ETA. I no explico ara, perquè no tinc més espai, les barbaritats judicials envers els CDR.

Bibiana Fernández va dir fa uns mesos: “Si la Movida fos ara, els puritans ens ficarien a tots a la presó”. Té raó. Ens hauríem de preguntar què ha ocorregut aquests últims anys perquè passin aquestes coses. Enrere queden cançons com La pista búlgara de Siniestro Total, del 1983 que deia:

“Es día de atentado

me pongo el pasamontañas

Publicitat

y la media colorada

nadie me reconocerá (...)

Matando a los pajaritos

la parabellum y las granadas (...)”

Ara que ETA fa temps que s’ha dissolt, la cúpula judicial sembla que l’enyori atenent al fet que hi ha més del doble de sentències d’enaltiment del terrorisme ara que ETA no existeix que quan matava. S’ho haurien de fer mirar. Des dels governs d’Aznar, la cúpula judicial està copada per extremistes d’extrema dreta, quan José Luis Rodríguez Zapatero tenia majoria o ara amb Pedro Sánchez bloquegen la renovació del TC i del CGPJ, és a dir, també el TS. Més de 20 anys d’hegemonia judicial del PP i, ara de Vox. I el rei aplaudint. Fins quan?

Publicitat