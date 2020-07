Josep Maria Catalán: “És el moment de gastar el superàvit dels ajuntaments”

Dos anys en el mandat com a president de Pimec Vallès Occidental i s’ha topat amb una crisi econòmica provocada la Covid-19. Josep Maria Catalán és soci fundador i gerent de Bacsa, empresa de Santa Perpètua de Mogoda especialitzada en bàscules i balances. Per això, defensa la importància vital del sector industrial a la comarca per sortir d’aquesta situació.

Quina és la situació de les pimes i autònoms?

Estem preocupats per la situació actual i per veure com es reactivarà l’economia. Hi ha una preocupació perquè hi pugui haver una recaiguda de la Covid-19. Això seria desastrós. També ens amoïnen els ERTOs. Cap empresa està satisfeta per haver fet un ERTO i més quan et trobes que el govern central no respon econòmicament i que hi ha gent que encara no ha cobrat. Moltes de les nostres empreses són com una família, tots coneixem les necessitats de cadascun.

Què es necessita?

Que arribi l’ajuda de la Unió Europea perquè l’administració central com la Generalitat els seus recursos estan esgotats. I a Sabadell, que a través de l’Ajuntament s’activin polítiques econòmiques per ajudar la petita i mitjana empresa i el comerç de proximitat.

Les pimes i les botigues han estat les més afectades per la crisi de la Covid-19?

En el nostre municipi, el comerç de proximitat i l’hostaleria és el que està patint l’impacte més gran. Però no ens oblidem de la indústria, que estem patint molt. A través de Pimec s’han aconseguit 70 milions d’euros en ajudes de l’ICO. Però això és pan para hoy y hambre para mañana. Si hi hagués un rebrot de la Covid, amb l’endeutament de la petita i mitjana empresa... no cal fer cap comentari. Superar això és dur.

Quan s’hagin de tornar aquests préstecs, les pimes haurien d’estar recuperades.

Sí. Per això una de les propostes que ens agradaria fer és que la carència que tenen les pimes d’un any es convertís en dos. En principi es parlava que la sortida de la crisi seria a finals d’any, després s’ha allargat fins al 2021 i ara ja es diu el 2022. Això vol dir que s’hauran de retornar aquests diners el març i abril del pròxim any. A més, els bancs no han estat honestos perquè han aglutinat deute per sortir els més nets possibles.

Les mesures de suport del govern s’han quedat curtes, doncs?

Sí. Hi hauria moltes coses que beneficiarien la micro, petita i mitjana empresa, com és el segon any de carència i l’ajornament del pagament de l’IVA, perquè els impostos no s’han ajornat.

Com veu la indústria?

La indústria és el sector que sosté el país. En aquests moments és la més abandonada pel que fa als ajuts i a la que menys valor se li dona per part de l’administració. Si s’hagués pensat abans en la indústria, estaríem parlant ara de coses greus, però no tan greus. Per tant, la reconversió industrial és una prioritat per a Pimec.

Què s’ha de fer aleshores?

Que s’aposti per la indústria. Això no vol dir que deixem fora l’hostaleria i el comerç. S’ha d’ajudar i donar més suport a la indústria. Cal arribar a establir convenis entre administració i empresa privada. I aquests acords amb la micro, petita i mitjana empresa ara són molt mínims.

Es parla molt de la col·laboració publicoprivada, però no arriba.

No és tan fàcil accedir als concursos per a les pimes, de qualsevol administració.

I quina opinió té respecte al pla de xoc de l’Ajuntament de Sabadell?

Amb l’Ajuntament de Sabadell tenim molt bona col·laboració. Han fet el màxim dins de les seves possibilitats. Han ampliat l’espai per a les terrasses i amb la finestreta única han agilitzat l’atorgament de les llicències. Tot això que hauria de ser normal fora de la Covid-19, s’està treballant amb la nostra col·laboració. Però sí que hi ha aquesta distància entre l’administració local i la indústria.

Una de les reclamacions de les empreses ha estat rebre ajuts directes com s’ha fet en altres països.

S’haurien de donar, però entenc que l’administració no arriba a tot. Però sí que es podrien haver donat ajuts directes desbloquejant el superàvit que tenen els ajuntaments. Pimec ho ha demanat fins i tot presencialment al Congrés dels Diputats. Ara és el moment de gastar el superàvit dels ajuntaments. De posar-lo a disposició del comerciant i de l’hostaleria i de la indústria.

Com s’ajudaria amb aquest superàvit?

És cert que no es deuen diners a proveïdors. Però seria el moment de pagar a 60 dies, en lloc de fer-ho a 30. Així, m’estàs injectant tresoreria, m’injectes sang que permet viure. Si no ho fas, em moro. No volem regals, sinó col·laboració a ser més àgils en aquestes coses, utilitzar el superàvit per invertir-lo en les línies d’ajudes per a la Covid-19. Si tinc superàvit i puc invertir, estic donant feina a empreses del nostre municipi. Estic activant l’economia.

En aquest context, la prioritat ara és sobreviure?

En l’àmbit general, preveiem que tanqui un 20% de la indústria. En l’àmbit municipal, al voltant de Sabadell tenim un miler de socis i no hem tingut cap baixa. Això seria un indicador de qui té possibilitat de tancament. La micro, petita i mitjana empresa farem el que hem fet sempre: saber viure per nosaltres mateixos. I això és una crítica. Estem acostumats a nedar a contracorrent.

Aquest corrent és fort…

Si, però som resistents [somriu].

Ara, la digitalització de les pimes ha quedat en un segon terme?

Com a Pimec, ja estem prenent mesures per a la transformació digital i la formació. En els mesos de la Covid-19, hem fet formació on-line amb una participació de 70.000 alumnes. També des de Pimec estem oferint poder certificar polígons i que puguin captar noves empreses. Cal que el nostre municipi sigui atractiu. Soc optimista i sé que ho superarem.

Com estan funcionant les exportacions de les pimes?

Millor que el mercat intern. S’ha de dir que la situació econòmica fins al maig no ha estat tan dolenta com s’esperava. En l’àmbit industrial, hi havia unes comandes amb les quals s’ha anat tirant. El juny és el punt de sortida del segon semestre. Espero que ens activem i que no hi hagi rebrots. El que tinc clar és que no és una crisi llarga, sinó que l’hem de superar emocionalment. És una crisi que depèn de nosaltres. A mitjans de l’any que ve podríem equiparar-nos a l’últim trimestre de l’any passat.

Com veu Sabadell?

És el moment d’unificar forces i recursos. En aquests moments s’ha d’arribar a bons pactes i veure qui està millor preparat per fer millor les coses.

