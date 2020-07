El risc de rebrot a Sabadell de moment és baix

Lleida, l’Hospitalet i Barcelona protagonitzen els rebrots que s’estan registrant de coronavirus. De moment, però, Sabadell s’escapa d’aquesta llista perquè, en paraules del cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes,“estem molt bé en percentatges i en nombres absoluts”, perquè el virus no circula entre la població, el que tècnicament s’entén com que no hi ha transmissió comunitària. Aquest dilluns, a Sabadell hi havia 6 casos actius. En una setmana, de diumenge 5 a diumenge 12 de juliol, els casos totals van acumular 12 positius, segons les dades extretes del mapa de casos per municipis del Departament de Salut, alguns dels quals s’han anat negativitzant al llarg dels dies.

Situació estable

Des de finals d’abril, Sabadell està per sota dels 10 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa s’associa a un risc baix de rebrot. “El que està passant en brots a l’Hospitalet, Barcelona i al Segrià aquí no ha passat i el Vallès Occidental i l’Oriental segueixen amb unes xifres setmanals molt baixes de coronavirus. La qual cosa no vol dir que no hi hagi perill que apareguin brots, però no han aparegut”, apunta Cervantes, que afegeix que “comparat amb altres municipis estem entre els millors”.

Sense anar més lluny, ahir a l’Hospitalet hi havia 300 casos actius de la Covid-19. Entre diumenge i dilluns, a Lleida es van registrar 140 nous contagis, gairebé la meitat dels 301 diagnosticats a Catalunya en el mateix període.

Publicitat

El cap d’Infeccioses del Taulí apunta que no hi ha d’haver preocupació mentre al nostre municipi el nombre de casos es mogui per sota dels 10 per cada 100.000 habitants. Més preocupant seria que cada dia el nombre de nous casos s’anés doblant, la qual cosa voldria dir que el virus s’està transmetent d’una forma descontrolada. De moment, però, el nombre de casos sabadellencs es manté baix des de finals d’abril, ja fa tres mesos. A l’hospital Parc Taulí, les dues persones que ja estaven ingressades a planta per la Covid-19 la setmana passada hi continuen sent, i des d’aleshores no hi ha hagut cap ingrés. I a Urgències només s’ha detectat un cas positiu i està fent aïllament domiciliari.

Atenció a l’aire condicionat

“Em preocupa que un factor que pot estar passant desapercebut és l’aire condicionat”, expressa Manel Cervantes. El sistema de climatització no transmet el virus, però fer-lo servir comporta tenir les finestres tancades i que l’aire es renovi menys. En llocs tancats, això pot augmentar la transmissió de la Covid-19. Per això, aquest estiu, recomana que si es posa l’aire condicionat també s’obrin les finestres, malgrat que això comporti gastar més energia. “L’aire condicionat de per si no influeix, però estar tancat sense renovar l’aire, sí”, defensa.

Publicitat