L’Ajuntament instal·la punts informatius i dispensadors de gel al carrer

Tot i que a Sabadell no hi ha alerta per rebrots de Covid-19, l’Ajuntament ha optat per posar en marxa un dispositiu de mesures preventives per minimitzar el risc de contagis. Amb aquest objectiu, aquest dimarts activarà diversos punts d’informació amb 46 persones que s’encarregaran de garantir el bon ús de la mascareta a la via pública i que es respectin les distàncies de seguretat, i a la vegada instal·larà dispensadors de gel hidroalcohòlic a diversos punts de la ciutat.

Els punts informatius comptaran amb personal de protecció civil, treballadors municipals, i procedents dels plans d’ocupació, que s’ubicaran en punts de tots els barris de la ciutat. A més, es col·locaran uns dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic amb capacitat de fins a 10.000 dosis, concretament a la plaça del Pi, a l’Eix Macià, al passeig de la Plaça Major, a l’avinguda Barberà i a la plaça de la Creu de Barberà.

“No estem fent això perquè estiguem en una situació d’emergència sanitària, sinó per avançar-nos i evitar rebrots”, ha avançat l’alcaldessa, Marta Farrés, que aquesta tarda ha visitat el punt de gel hidroalcohòlic instal·lat a la plaça del Pi, a Ca n’Oriac. A més, a partir d’ara s’oferirà informació dels casos de Covid-19 que es registrin a la ciutat.

“Hem establert un sistema de forma periòdica amb l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, i en aquest seguiment es farà diàriament, sempre sobre els casos positius de la ciutat per tenir tota la informació”, ha afegit. De fet, durant la setmana passada es van detectar 13 nous casos positius, si bé en les darreres 24 hores no se n'ha registrat cap.

Pel que fa al cost, cada unitat de gel hidroalcohòlic ha tingut un cost de 1.400 euros, mentre que pel que fa al personal no suposa una despesa extra perquè o bé és personal municipal o venen derivats d’altres serveis, segons ha detallat Farrés.

