Aquest dimarts tindrem una lleugera treva meteorològica. D'entrada, el termòmetre recularà, i no es preveu que hi hagi pluja.

D'entrada, la temperatura mínima baixarà entre lleugerament i moderadament, i és mourà entre els 13 i 18 ºC. La màxima serà semblant o lleugerament més baixa, i oscil·larà entre els 24 i 29 ºC.

Pel que fa al cel, a partir de migdia s'esperen alguns xàfecs a punts de muntanya, sobretot del terç nord. Seran d'intensitat entre feble i moderada, localment acompanyats de tempesta i no es descarta de calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants. Tot i això, és possible que localment siguin d'intensitat forta i abundants a la zona avisada. A l'àmbit de Sabadell d'entrada no s'espera aigua.

