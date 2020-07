Autoritarisme i pandèmia

[Per Josep Mercadé, periodista]

No us sembla que la nova realitat és la d’una societat molt més autoritària, policial i repressiva? Està clar que en aquests moments l’objectiu comú és evitar contagis i col·lapses del sistema sanitari. I aquest és el motiu perfecte per afavorir un autoritarisme que, a poc a poc, està canviant les nostres vides. Ja sabem que les normes, en principi, es fan per aconseguir una millor convivència. No obstant això, lentament es van llimant les nostres llibertats individuals. S’estan posant en quarantena igual que els infectats per la pandèmia del coronavirus.

Debatre sobre si algunes de les mesures que s’adopten són o no excessives sempre és complicat. L’ús de la mascareta de forma permanent no està sent qüestionat, en primera instància, ja que tota protecció contra els contagis de la Covid-19 és benvinguda. Però quan la norma s’acompanya de la imposició de sancions a aquells que no la portin entrem en la via repressiva. En aquest sentit, epidemiòlegs reputats posen de manifest diferències de criteri al respecte. A hores d’ara la mateixa Organització Mundial de la Salut no ha adoptat aquesta recomanació. Potser ho farà més endavant, no ho sabem. El cert, però, és que anem a diferents velocitats.

Rebrots, confinament, tancament perimetral i llibertat de moviments són algunes de les expressions habituals en les converses que mantenim aquests dies. A la comarca del Segrià assistim a un espectacle bastant lamentable arran de les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i revocades per una jutgessa. Mal va quan una qüestió de salut s’ha de resoldre per la via judicial. Però també mal va quan s’adopten mesures més aviat per espantar la població que no pas per evitar contagis.

El que passa a les terres de ponent està sent un laboratori a petita escala del que podria esdevenir a la zona metropolitana, incloent-hi, és clar, Sabadell, si els rebrots es descontrolen. Aquests dies assistim també a una manca d’unitat de criteri al si del govern de la Generalitat i que s’ha posat de manifest en algunes de les decisions adoptades. I això no és gens bo davant la incertesa del moment.

Si es vol guanyar la confiança i la complicitat de la població, la por, a la llarga, no serà la millor opció. Més que mai en aquesta situació, l’aspecte psicològic és molt més important que no pas la demostració d’autoritarisme i de gesticulacions que estem veient darrerament. Sembla que patim un mal endèmic a banda de la mateixa pandèmia. I això no és pas menys greu.

