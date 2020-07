D'un segrest a una ocupació: “Em van prendre el pis i hi van raptar un amic meu”

Una extorsió, un segrest i una ocupació. El Miquel viu un malson des de fa mesos: un negoci fallit de compravenda de diamants l’ha deixat al carrer. Un clan mafiós el va obligar a entregar les claus del pis i va utilitzar l’immoble, situat a Torre-romeu (Sabadell), per raptar-hi un matrimoni que coneix de tota la vida. “Em van prendre el pis i allà hi van segrestar un amic meu i la seva dona”, lamenta. Ara el seu pis està ocupat. No pot tornar a casa, i ni tan sols pot trepitjar el seu barri. Corre perill.

L’estiu passat, un amic del Miquel es trobava en una situació econòmica delicada. El matrimoni es dedicava al negoci de les pedres precioses i feia temps que anava curt de diners. Els anaven a embargar el pis. En aquest context, l’amic es va posar en contacte amb un clan del barri de Torre-romeu, format per espanyols, colombians i italians i vinculat a un bar de la zona, per demanar-los 50.000 euros. La màfia volia una garantia i el Miquel s’hi va posar pel mig. Confiat que l’amic pagaria a temps, va posar el seu pis d’aval. “Ho vaig fer sense esperar res a canvi. Fa més de vint anys que el conec i volia donar la cara per ell”, assegura. L’últim negoci de diamants no va sortir bé i l’amic no va poder pagar.

Dies després, el Miquel va ser cridat per anar al bar. Ell ja sabia per què. “Em van portar a la cuina i em van apuntar amb una pistola”. Va haver d’entregar les claus. “No va fer falta que diguessin res per entendre-ho”, recorda ara.

Publicitat

Expulsat a la força i amb amenaces –fins i tot de fer mal a la seva filla–, el seu pis va ser ocupat pel grup. Després d’entregar la casa, tots els ulls es van tornar a posar en el matrimoni, que seguia sense pagar. Com a mecanisme d’extorsió, el gener passat el clan va segrestar la parella. I ho va fer en el seu propi pis. “Els van anar a buscar i els van tenir tancats. A ell li van pegar”, explica el Miquel.

Després de quatre dies retinguts, els Mossos van rebre l’avís de la filla del matrimoni. Van entrar al pis, on van trobar-los amb un membre del grup criminal. La policia catalana va rebentar la porta per accedir-hi i després ho va precintar. El Miquel tenia l’oportunitat per recuperar el pis, però els agents li van dir que faltaven membres del clan per detenir i que “la seva vida perillava”. L’endemà de l’alliberament, uns altres ocupes ja li havien pres el pis. Un altre cop. Ara dorm en un taller mecànic.

Els Mossos van detenir quatre membres més del clan a finals de maig. Tots cinc, presumptament implicats en el segrest i l’extorsió, es troben en presó provisional sense fiança. Enmig de la investigació, ara demana poder tornar a casa. “O canvien la llei o no sé què hauré de fer. És una indefensió molt gran”, clama.

Publicitat