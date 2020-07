Sabadell denega permisos per fer actes a l’aire lliure

Tres entitats sabadellenques s’han quedat sense autorització de l’Ajuntament de Sabadell per celebrar actes a l’aire lliure. El Casal Cubà, El Tallaret i Can Capablanca lamenten que les autoritats municipals deneguin els permisos per realitzar esdeveniments tot i complir amb les mesures de prevenció i la normalitat establerta per la Generalitat.

El Casal Cubà preparava un sopar a petita escala –amb unes 40 i 50 persones– per al vespre del 23 de juliol al carrer del Raval de Fora (Centre). Per sorpresa de l’organització, l’Ajuntament va denegar la petició. “Havíem previst posar les taules separades i complir amb les distàncies i les normes d’higiene”, explica Tere Ibáñez, portaveu del Casal. Joaquín Heredia, també membre de l’entitat, explica que aquestes trobades també serveixen per a la sostenibilitat econòmica de l’entitat, que està en risc. “No tenim subvencions i aquesta és la nostra manera de seguir endavant, com ho hem fet des de fa 25 anys”, assenyala. El cicle Tallaret a la Fresca, del casal creualtenc El Tallaret, s’ha hagut de cancel·lar pels mateixos motius.

El casal Can Capablanca, a qui se li han denegat els permisos per fer el festival Para-sol, representa la situació més paradoxal: no podrà celebrar l’esdeveniment a l’aire lliure, al carrer del Comte Jofre, i l’haurà de fer en un entorn tancat –a la Quartera–, quan les autoritats sanitàries ho desaconsellen i demanen, sempre que sigui possibles, que les activitats es realitzin a l’exterior. “És absurd. La decisió va en contra de les recomanacions de seguretat i de salut”, lamenta Alba Elvira, membre de l’entitat, que hi veu una intenció clara de l’Ajuntament: “Estan posant traves a les entitats i col·lectius de la ciutat”. Les tres entitats coincideixen que l’Ajuntament “s’ha excusat” amb la Covid-19 “sense fonaments”. Crida per Sabadell s’ha afegit a les crítiques i ha exposat que celebrar actes en llocs tancats fa que el risc de contagi “sigui més elevat”.

Fonts municipals assenyalen que no es donen permisos perquè encara no s’ha realitzat una normativa específica per a les activitats a la via pública en el marc de la nova normalitat. Més en concret, en el cas de Can Capablanca i El Tallaret, l’Ajuntament exposa que els casals van demanar l’espai del centre cívic de Cal Balsach i que la regidoria de Participació Ciutadana ho va rebutjar perquè el bar ja estava sol·licitat. El Govern municipal assenyala que els espais d’estada dels centres cívics no s’han obert i que en el pati d’aquest equipament de la Creu Alta “no s’hi poden autoritzar activitats”.

