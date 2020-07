Aquest dijous ens espera un dia amb cel gris i temperatura estable. Els valors mínims seran semblants, i es mouran entre els 13 i 18 ºC, mentre que la màxima oscil·larà entre els 23 i 28 ºC.

Al llarg del dia hi haurà intervals de núvols baixos i algunes nuvolades a la meitat est i resta del litoral i prelitoral central, així com de matinada al nord del Camp de Tarragona, que deixaran el cel entre mig i molt ennuvolat. A banda, a la depressió Central i al vessant nord del Pirineu també hi haurà alguns intervals de núvols fins a mig matí. A la resta el cel quedarà serè o poc ennuvolat.

