Sabadell posa a disposició de Salut personal municipal per rastrejar els casos de coronavirus

L'Ajuntament de Sabadell ha posat a disposició del CatSalut personal municipal per fer el rastreig dels contactes dels casos de coronavirus. Ho ha anunciat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en una roda de premsa a les portes del Taulí, on s'ha reunit amb la direcció del consorci per conèixer el pla de contingència per a futures pandèmies.

Es tracta d'una desena de persones que d'avui per demà es podrien activar si fes falta per ajudar a fer el seguiment dels contactes dels casos positius de la Covid-19. Farrés ha recordat que a Sabadell "no estem en cap situació d'alerta", però que es vol avançar a qualsevol situació que es pugui donar per estar el més ben preparats possible.

Amb aquesta acció i, per exemple, la posada en marxa de dispensadors automàtics de gel hidroalcohòlic o una quarantena d'informadors sobre les mesures de prevenció de la malaltia, l'alcaldessa ha explicat que "ens estem intentant preparar el millor que sabem per si a cas hi hagués un nou focus [del virus]".

Marta Farrés ha comparegut davant la premsa acompanyada del primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern, Pol Gibert, i la regidora de Salut, Sònia Sada.

