L’ensenyament és per a tots

Una ciutat, com un país, també es distingeix per les formes de la seva gent. Sabadell és una mostra, a hores d’ara, d’una ciutat cívica, amb persones responsables que treballen col·lectivament per al present i futur. Com a totes les ciutats, però, hem de lamentar que hi hagi famílies –en concret, set– que estiguin sent investigades per un suposat frau al padró municipal per accedir a centres educatius que no els pertoquen.

És evident que l’oferta educativa en determinats barris de Sabadell encara és insuficient per atendre les demandes de les famílies, com ja hem explicat que succeeix a la Creu Alta. Però això no excusa, en cap cas, l’egoisme de deixar nens i nenes que per zona mereixen ser en aquests centres educatius. Necessitem mantenir el cap fred i actuar amb consciència, i més si es tracta dels béns comuns, de serveis essencials, com ho és l’ensenyament. Ser cívics i respectuosos amb els tercers és responsabilitat de tots i també s’ha de demostrar per accedir a les escoles i instituts de la ciutat. Només així tots podrem gaudir d’un sistema d’ensenyament que, dit sigui de pas, tindrà 145 professionals més el proper curs per fer front a les mesures de la Covid-19.

