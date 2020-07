Juli Fernàndez: “És un bon moment per deixar el grup municipal”

Juli Fernàndez(Sabadell, 1977) renunciarà la setmana que ve a l’acta de regidor. Ho fa per centrar-se en el càrrec de Delegat del Govern, sobretot en un moment complicat com ho és la gestió de la crisi sanitària.

Ha estat un mandat i escaig a l’Ajuntament. I ens ha permès viure uns resultats de consolidació del projecte republicà. Estem satisfets per haver estat una peça clau en la configuració del govern del 2015, que en quatre anys ha pogut fer realitat impensables com el soterrament de les vies a Can Feu - Gràcia, sancionant les companyies elèctriques que volien tallar la llum a famílies vulnerables, o la tributació com a grans superfícies de les empreses de Sant Pau de Riu-sec, que fins ara ho feien com a petits comerços.

Han viscut moments intensos, també. N’hem viscuts a nivell nacional, com l’1 d’Octubre, defensant que els ciutadans poguessin votar i decidir en llibertat, de les càrregues a l’escola Nostra Llar, la detenció del Govern i molt directament els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart, o l’operació que va suposar la detenció de dos sabadellencs el 23 de setembre de 2019. Sempre hem defensat els drets civils, polítics i democràtics, treballant per assolir l’objectiu de la independència.

Com van viure els darrers resultats de les eleccions municipals? Satisfets per obtenir el 20% i set regidors que són diversos, cohesionats i molt ben preparats. M’en sento orgullós. Però no va ser suficient, perquè només els regidors de l’esquerra independentista, és a dir, ERC i Crida, apostàvem per un govern honest, sobiranista i republicà, i no vam assolir el que volíem. Al 2015 ERC era un partit extraconsistorial, i des de llavors hem tingut l’alcaldia i hem encapçalat un projecte polític engrescador per a la ciutat. Al 2019 Podem i Junts van veure que no era viable un govern amb nosaltres.

I com deixa el grup municipal? Renuncio a l’acta de regidor, però no me n’oblido de la ciutat. Seguiré treballant pel que crec que és millor per als nostres veïns, des d’on sigui. Ara tinc responsabilitats com a Delegat del Govern que amb la situació actual són molt exigents perquè hi ha molta intensitat. Ara és un bon moment per sortir del grup, al final del curs polític i poder fer el canvi de rol.

Com quedarà configurat el conjunt de regidors? Hem intentat que tothom tingui un espai de treball per participar activament en els plens i en la vida pública de la ciutat, els he acompanyat i ho seguiré fent, encara que ja no sigui regidor. No provocarà un canvi especialment important, l’estructura ja la teníem treballada. El nou regidor, Pere Farrés, serà un elements molt important per al grup.

Com valora la gestió de l’actual executiu? He après que els terminis administratius són molt llargs, i qualsevol projecte necessita molt de temps perquè sigui realitat. No és dolent, és normal que els projectes que s’executen ara siguin els que t’has trobat del mandat anterior. La diferència és que quan vam arribar nosaltres no n’hi havia. Nosaltres vam fer la nostra feina, fent realitat la millora de l’espai públic, amb obres a places i parcs que s’executen ara -proposta que vaig fer jo- o l’asfaltat de carrers. El que han de fer ara és elaborar projectes propis, que acabaran sent realitat d’aquí a dos o tres anys.

Una de les topades de principis de mandat va ser la compra de l’Artèxtil. Van tenir la necessitat d’explicar una història quan els convenia, i sempre que m’ho han demanat ho he explicat on ha calgut, en una comissió informativa. Que algú comprés l’edifici a sotapreu és el que s’investiga, perquè va blanquejar diners, però jo no tinc res a amagar: els informes tècnics van avalar la compra pel preu establert.

Quina és la funció del Delegat del Govern? Coordinar les polítiques interdepertamentals del territori i representem el Govern de la Generalitat, exercint tasques d’informació. Som una figura d’autoritat en l’àmbit de la seguretat i de la protecció civil, i en un moment de crisi com la que vivim al voltant de la Covid-19 la relació amb els municipis és molt intensa.

Es veu en un futur al Govern de la Generalitat? A ERC funcionem d’acord amb allò que els militants creuen que és millor, i sempre estic disposat a ajudar i a servir, com he fet amb els ciutadans de Sabadell. Si voldria ser conseller? Jo ara sóc el Delegat del Govern a Barcelona. La meva voluntat és ajudar a servir la gent perquè les seves condicions millorin, i avançar cap a la República catalana, des d’on ho he de fer ho decidiran els militants d’ERC.

