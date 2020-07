La Crida suspèn el primer any del Govern PSC-Podem

La Crida per Sabadell fa un balanç negatiu per primer any de mandat del Govern de PSC i Podem. En una roda de premsa telemàtica, la formació ha posat sobre la taula algunes de les decisions que ha pres l’executiu de Marta Farrés, a la vegada que refermen la feina feta en l’anterior executiu, del qual en formaven part.

Els tres regidors han participat en una roda de premsa a distància, seguint les recomanacions establertes per evitar contactes i possibles contagis per la Covid-19. “Les primeres decisions que van prendre va ser una pujada de sous, Farrés ha anat dient que és l’alcaldessa de tots els sabadellencs, però de seguida va retirar la pancarta que reivindicava la llibertat d’expressió i van girar el cap 2l 23 de setembre passat quan hi va haver una operació de segrest d’un grup de sabadellencs”, ha dit la portaveu, Nani Valero, en relació a l’Operació Judes, que va comportar la detenció de Jordi Ros i Xavi Duch.

Pel que fa a la fiscalització, la regidora Anna Lara ha destacat que en un any han entrat 280 preguntes al Govern, 14 de les quals han tingut resposta “a mitges” i 93 (un 33%) cap. “Hi ha projectes com la reforma de la font de Via Alexandra, o la Ciutat de la Música, es diuen moltes coses però no hi ha projecte ni planificació”, denuncia Lara. La regidora ha apuntat que mentre altres formacions (s’ha referit directament a Ciutadans i Junts per Sabadell) “han buscat el seu lloc”, ells han buscat “respostes que beneficiïn la ciutat”.

Publicitat

Per la seva banda, el regidor i exalcalde Maties Serracant ha posat de manifest la feina feta en l’anterior mandat i que ara dona resultats a l’actual executiu. “És fruit de la tasca de reorganització, endreça i planificació que vam fer en l’anterior govern”, ha apuntat.

En aquest sentit ha posat com exemple el Pla de Mobilitat o el Pla Local d’Habitatge, del qual ha destacat que treballaran per vetllar que avancin com s’havia previst.

Publicitat