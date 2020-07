Forcadell i Cuixart surten de la presó per primer cop amb tercer grau

La sabadellenca Carme Forcadell ha sortit aquest divendres de la presó de Wad-Ras després que el Departament de Justícia ratifiqués la classificació en tercer grau dels presos independentistes. L'expresidenta del Parlament condemnada per l'1-O ha abandonat la presó a les 6.40 h amb el seu vehicle propi i sense anar acompanyada. També ho ha fet el president d'Òmnium, el també sabadellenc Jordi Cuixart

Forcadell, que va ser traslladada a Wad-Ras el passat 15 de juny per "raons de vinculació familiar", podrà dormir a casa tres dies a la setmana, mentre que la resta els haurà de passar al centre penitenciari. Segons l'article 83 del reglament penitenciari, el temps mínim d'estada al centre serà de vuit hores diàries i, quan estigui fora, podrà treballar i tenir una participació plena en la vida social i familiar.

Fins ara, Forcadell i la resta de presos independentistes gaudien dels permisos que es contemplaven a l'article 100.2 del reglament penitenciari, que els permetien sortir a treballar, fer voluntariat o cuidar un familiar de dilluns a divendres i passant les nits a la presó.

Cuixart ha sortit amb el bloc de set presos de Lledoners, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, i Jordi Sànchez. La sortida ha estat per anar a treballar i ja no tornaran al centre penitenciari fins dilluns, ja que podran passar el cap de setmana a casa.

A la sortida, tots han coincidit a dir que el tercer grau no és la llibertat i que, per tant, no hi ha res a celebrar. També s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà la decisió d'atorgar-los el tercer grau.

"No és llibertat"

Tot i l'obtenció del tercer grau penitenciari –també anomenat règim de semillibertat- Forcadell va recordar el passat dimarts que aquesta condició "no és llibertat", sinó que és "el compliment de la condemna". "Avui dormiré a la presó, i demà i demà passat i la setmana entrant i l'altre i moltes altres. No hi ha semillibertat, la llibertat és o no és i nosaltres, els presos, no en tenim", va escriure a través d'un missatge a Twitter.

Forcadell va ingressar el 28 de març de 2018 a la presó d'Alcalà-Meco juntament amb l'exconsellera de Treball, Dolors Bassa, després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, decretés que havien d'estar en presó provisional. Posteriorment, el 20 de juliol de 2018, va ser traslladada al centre penitenciari de Mas d'Enric, a El Catllar (Tarragonès) després de passar uns dies al centre penitenciari Puig de les Basses de Figueres (Alt Empordà).

