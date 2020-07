Junts per Sabadell treu pit d’haver barrat el pas als qui “blanquegen l’extrema dreta”

Junts per Sabadell valora positivament el primer any de mandat pel que fa a la seva incidència, posant sobre la taula que han pogut barrar el pas als qui “blanquegen l’extrema dreta”. Així ho ha manifestat la portaveu, Lourdes Ciuró, en una roda de premsa telemàtica celebrada aquest divendres al migdia.

“Hem estat l’única força independentista que hem pogut barrar l’entrada dels que blanquegen l’extrema dreta a l’Ajuntament”, ha expressat en al·lusió als pactes a què Ciutadans ha arribat en altres punts de l’Estat amb forces com Vox. “Ens trobem amb un Govern d’onze regidors, i li’n calen tres més; nosaltres els tenim, i n’hi ha d’altres que també, però també disposem d’un projecte i un programa electoral potent, la nostra voluntat és ser útils”, apunta Ciuró.

En aquest sentit, la portaveu ha expressat que totes les propostes que han plantejat al ple en forma de moció s’han aprovat, demostrant, així, la utilitat dels plantejaments per al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, posa sobre la taula la proposta de celebrar cada febrer el Debat de l’Estat de la Ciutat per rendir comptes, o la declaració d’emergència climàtica perquè la ciutat s’adapti i mitigar, així, el canvi climàtic.

També la preservació del patrimoni ha tingut el seu pes, amb la defensa d’espais com ara el passeig de la Revolució, o la iniciativa per crear un mapa d’accessibilitat: “Hem de fer que totes les edats, des dels 8 als 80 anys, sentin la ciutat amable”, ha apuntat.

Pel que fa a urbanisme i espai públic, posa sobre la taula iniciatives com la creació d’espais verds i amb aigua per generar zones d’ombra de cara a l’ús ciutadà, o potenciar una ciutat de proximitat, amb eixos cívics per a apropar el comerç local als veïns i crear carrers bicicleta arreu del municipi.

Incidència al Govern

Ciuró ha assegurat que Junts per Sabadell vol ser útil en clau local, i per això va manifestar la voluntat de donar suport a les ordenances i els pressupostos locals. “Volíem incidir en les accions del Govern i ser decisiu per barrar el pas als que blanquegen l’extrema dreta pactant en diferents administracions”, ha expressat.

És per això que ha trobat sintonia amb projectes “que fa 40 anys de què se’n parla”, com ara la transformació de l’eix de la Gran Via i el balcó del Ripoll.

