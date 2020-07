La por buida els cinemes: l’assistència cau el 90%

Més nets que mai, però més buits que mai. La por a encomanar-se de la Covid-19 ha buidat tant els cinemes Imperial com els cinemes Eix Macià. Des que van tornar a obrir el passat 28 de juny, només venen el 10% d’entrades que van vendre de mitjana l’estiu del 2019. “Sabíem que reobriríem a la baixa, però pensava que almenys col·locaríem un 50% de les entrades que fem normalment”, explica Enric Gratacós, director d’ambdós cinemes. “Estem fent cinema amb pèrdues. La situació és molt greu”, confessa.

Tres dades d’assistència als cines Imperial –que té 11 sales i programa 3 funcions al dia per pel·lícula–. Divendres passat van vendre 56 entrades, dissabte 87 i diumenge 107. En total, 480 durant tota la setmana passada. “Són uns resultats miserables, amb això no es pot fer res”, afegeix Gratacós.

De fet, els cinemes van tornar a aplicar un ERTO parcial només quatre dies després de reobrir (amb totes les sales en marxa i el personal a lloc). “Vam veure que ens havíem equivocat en la previsió d’assistència”, explica el director. Per garantir la viabilitat econòmica d’ambdós cinemes, van enviar a casa la meitat de la plantilla amb salaris més alts.

ERTO al juliol

Publicitat

L’ERTO del 50% s’aplicarà durant el juliol i s’haurà de veure si s’allarga fins a l’agost. “En el moment que la cosa millori, tornem immediatament”, enraona. “És una qüestió de números, que no donen”. Ara mateix, cada cinema està regentat per un grup de sis treballadors. Altres mesures d’estalvi (i en consonància amb la baixa assistència) és el tancament dels dilluns, que possibilita el descans del personal. També han reduït el nombre de sessions i espaiat el temps entre unes i altres.

"Les sales es netegen de seguida, la mascareta és obligatòria i hem reduït l’aforament”

De fet, és en aquest temps quan executen la neteja i desinfecció de cada sala. També és obligatori portar mascareta durant tot moment, així com rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic a l’entrada. Són normes administratives que, de fet, han de complir tots els cinemes que han reobert (que no són gaires: Balañá no ha obert i Cinesa ho ha fet a mitges). També mesuren –cada matí– la temperatura dels treballadors.

Però, probablement, el fet més distintiu és la reducció d’aforament, establert ara per ara en el 50%. El mateix sistema informàtic de les taquilles bloqueja la venda quan arriba a aquesta xifra.

A més, es deixa un seient de separació entre espectadors, malgrat que les parelles poden seure plegades (i guardar alhora distància respecte a altres espectadors). “Però no tenim aglomeracions. Per desgràcia, no ha vingut la gent”. Sens dubte, la por hi té a veure. “La gent ha d’estar segura que pot venir sense problemes”, matisa Gratacós.

Publicitat