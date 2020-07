La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell es posiciona en contra de la llei per regular el preu del lloguer

La Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca reclama que es paralitzi la tramitació de llei per regular els preus del lloguer, la qual consideren que s'ha fet a correcuita i sense tenir en compte tots els agents del sector, públics i privats. L'organisme adopta aquesta posició per defensar els interessos dels petits propietaris, als quals representa, ja que considera que se'ls posa dins del mateix sac que els fons voltor o grans tenidors. Demanen "trobar un acord que garanteixi el dret a l'habitatge per a tothom, sense perjudicar ningú".

"En cap cas es poden equiparar les intencions especulatives d'una persona que té un pis que ha rebut com a herència i del que en treu un benefici econòmic mensual, per tal de fer front a una hipoteca o inclús per complementar la seva reduïda pensió de jubilació, a la d'una empresa o societat que adquireix blocs sencers d'habitatges per fer-ne negoci", es queixa la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell en un comunicat. Concretament, la iniciativa de llei a la qual s'oposen ha estat proposada pel Sindicat de Llogaters i Llogateres, i comptaria amb el suport dels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts x

Catalunya, En Comú Podem i la CUP.

També es queixen que es pretengui aplicar un règim sancionador contra els propietaris per assegurar-se el compliment de la llei, "un fet que des de la Cambra entenem que l'únic que fa és presentar-los com els culpables d'aquesta situació de tensió al sector de l'habitatge". A banda, demanen que, perquè els arrendadors puguin ajustar els preus, els organismes públics ofereixin excepcions fiscals o redueixin taxes.

Proposta de llei

La llei, en cas de tirar endavant, s'aplicaria a zones que es considera que "pateixen un mercat tens d'habitatge", la qual cosa implica un creixement sostingut del preu del lloguer en els últims anys superior al d'altres zones de Catalunya. Això afectaria una seixantena de municipis de més de 20.000 habitants, entre els quals Sabadell. Només s'aplicaria en cas que el lloguer sigui per a l'habitatge permanent i els lloguers socials en quedarien fora. També aquells en què el contracte estigui firmat abans del 1995 i els que estiguin en vigor, fins que calgui renovar-se, moment en que sí que caldrà aplicar la nova normativa.

La proposta de llei del estableix que es fixaria un preu de referència a partir d’un índex, que es pot incrementar en un 5% si les llars acrediten unes ‘característiques específiques’. Per exemple, es tindria en compte si l'habitatge disposa d'ascensor, aparcament, habitatge moblat, sistema de calefacció o refrigeració de l’habitatge o zones comunitàries d’ús compartit com ara jardí, terrat o piscina.

La llei s'aplicaria en cas que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys.

