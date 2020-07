Mor el vigilant de la instal·lació de la Planta de Can Barba durant la nit

Els Mossos d’Esquadra investiguen la defunció del vigilant de la Planta de Can Barba de Terrassa. Ha estat trobat mort aquesta matinada a l’interior de la instal·lació, a Terrassa. Encara no es coneixen les causes del decés ni les circumstàncies, però s’apunta que es podria tractar d’una mort per causes naturals, segons les primeres hipòtesis.

El Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental ha expressat que lamenta la defunció del treballador de l’empresa de vigilància de la Planta i s’ha posat a disposició d’aquesta empresa com també de la companyia concessionària del servei.

La direcció del Consorci està seguint els fets i en contacte amb les dues empreses. També ha volgut expressar "el condol a la família i amics de la víctima en aquests moments difícils".

