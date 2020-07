La cultura se sent “castigada”

Segueixen en peu els concerts i el Sant Jordi d’estiu… o tot anirà suspenent-se a mesura que els rebrots passin de Collserola i entrin de ple a la plana del Vallès? “Això és més emocionant que Laberint d’ombres”, feia broma ahir el periodista cultural sabadellenc Oriol Puig.

Incertesa. És el resum de l’estat emocional del sector cultural (i aficionats), després que la Generalitat hagi ordenat aquest cap de setmana passat la suspensió dels espectacles culturals a Barcelona i 12 ajuntaments més de l’AMB.

I a Sabadell? Sembla que les restriccions es podrien estendre com una taca d’oli. El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, reconeix que esperen poder arribar a diumenge vinent sense restriccions “per poder concloure la programació d’estiu que teníem previst sense cancel·lacions”.

De fet, a Sabadell sí s’han pogut celebrar tots els espectacles previstos per aquest cap de setmana passat. De fet, els Jardinets de l’Espai Cultura van acollir el concert d’Elena Gadel, tot i que el sector privat està esvalotat per la intensitat de les restriccions i es veu clarament perjudicat, en relació a altres sectors econòmics. “És absolutament un greu la idea de teatres no, però terrasses sí”, diu Pere Urpí, promotor del cicle Hi Som! i de la cartellera de la Cava Urpí. I ho diu precisament ell –remarca– que també gestiona cafeteries.

També apunta cap als avions, trens i metros com un altre sector que no ha de complir les estrictes mesures que sí que s’apliquen als espectacles culturals. “Em fa la sensació que la cultura està castigada, perquè nosaltres portem un control estricte del públic”, diu Urpí.

De 400 a 90 places

I és que, a banda de les mesures sanitàries, tenen un registre de contacte de cadascun dels espectadors, de forma que si a posteriori es detectés un brot, es podria rastrejar l’ubicació de tots els assistents. Ara mateix, el cicle Hi Som! a la terrassa dels Jardinets té permès vendre fins a 90 entrades. En canvi, les activitats del festival FRESC de 2019 tenien un aforament de 400 espectadors (entre amfiteatre i terrassa).

Aquest dissabte hi actuarà Gemma Humet, que en declaracions a D.S., assegura que la cultura sempre respon. “Tot i així, la majoria ens hem sentit molt menystingudes. I ara també estem patint: Tinc amistats del sector que pateixen perquè hagi un rebrot i començar a rebre les trucades de cancel·lacions dels concerts que ja tenen programats en els propers mesos. Som els primers que pringuem”.

I si la terrassenca Humet actua a Sabadell, la sabadellenca Lu Rois va arrencar la seva gira d’estiu aquest dissabte a Terrassa.

Un dels afectats per aquestes mesures és el sabadellenc Pol Cruells, que no ha pogut sortir de gira amb la potent banda Els Amics de les Arts, ja que han redimensionat el concert a la baixa i van en trío acústic. “Potser a la tardor”, explica Cruells.“No tinc res programat fins a la tardor, però està tot en l’aire”, explica el cantant, compositor i guitarrista.

Teatre al terrat

I si la música està afectada, no és menys el teatre. La vicepresidenta del Teatre Sant Vicenç, Elisenda Gutés, explica que l’Ajuntament els ha denegat el permís per fer un espectacle al carrer (a la zona per a vianants davant el mateix edifici). Es tracta d’una lectura dramatitzada de l’obra E.R., de Josep Maria Benet i Jornet, que finalment tindrà lloc al terrat del teatre aquest divendres i dissabte, per a 30 espectadors. “Fem un efecte camaleó: ens anem adaptant a cada situació”. Tota manera, creu que és els espectacles culturals ón –ara pera ara– un dels sectors més controlats del món. “Tinc més por de contagiar-me al supermercat, que no pas al cinema”, afirma.

Tota maner, els cinemes renuncien a demanar l’eliminació de la restricció a l’aforament (50% màxim). “Estem molt lluny d’aquesta xifra”, indica Enric Gratacós, director del cine Imperial i l'Eix Macià.

Bars plens i ‘biblios’ tancades

El regidor de Cultura entén les crítiques del sector. “Quan veus que la biblioteca està tancada, però al carrer hi ha més gent i amb menys distància, genera una contradicció visual, diu Carles de la Rosa. “La gent del sector cultural no ho entén i ho trobo comprensible”, afegeix. De la Rosa sosté que altres sectors s’han relaxat més: “El que molesta és veure que no tothom està igual d’implicat”. Malgrat tot creu que el sector ha tingut certa sort: “A l’estiu és possible fer actes a la nit a l’aire lliure. El que és preocupant és com ho farem a la tardor i l’hivern”.

De fet, de la Rosa sosté que la programació municipal per l’estiu ja era “assumible, nomassat ambiciosa, des forma que si després s’hagués de tirar enrera, no fos per tant”. De fet, havien estat concebut, en certa manera, com un assaig general per la Festa Major (que finalment també ha quedat suspesa). Una gran fota que també s’esvaeix és el Sant Jordi d’estiu, que quedarà en una celebració tímida, amb taules de carrer davant cada llibreria. “Amb el sector cultural hi ha un greuge en general, si bé els més perjudicats són teatres i sector musical”, explica Joan Fàbregues, de La Llar del Llibre.

