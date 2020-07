Sabadell-Cultural Leonesa, un duel amb un antecedent positiu

Després de l'agònica classificació a la tanda de penals davant el filial matalasser, l'eufòria ha deixat pas a la tranquil·litat a l'hotel de concentració de l'expedició arlequinada a Estepona. De fet, ja es parlava del pròxim repte: les semifinals davant la Cultural Leonesa, partit que es disputarà el dijous a les 22 h a l'estadi Ciudad de Màlaga. El sorteig no va ser necessari perquè amb la reglamentació dels emparellaments, es van fer prèviament. A més del Sabadell-Cultural, les altres eliminatòries són: At. Balears-Cornellà (20 h, Municipal Marbella); Castelló-Penya Deportiva Sta. Eulàlia d'Eivissa (22 h, La Rosaleda de Màlaga) i Barcelona B-Badajoz (20 h, El Nuevo Mirador d'Algesires). Els quatre guanyadors s'enfrontaran en dues finals el diumenge 26 per dilucidar les últimes places d'ascens i acompanyar UD Logroñés i Cartagena al futbol professional.

El rival del conjunt arlequinat és un vell conegut en un play-off. La temporada 2008/09 es van trobar en la primera eliminatòria, el Sabadell com a quart classificat i la Cultural com a segon. Després de l'1-1 a la Creu Alta (gol del jove Raúl Pradas), tot semblava de cara per la Cultu al seu estadi Reino de León, amb més de 10.000 espectadors. Però l'alegria se la van emportar el mig centenar de seguidors sabadellencs que van viatjar a Lleó. Un gol de Sergio Iglesias, amb col·laboració amb Agustín, va ser suficient per guanyar i passar a la següent eliminatòria, en què el Real Unión i l'àrbitre Ortiz Blanco van barrar el pas dels arlequinats.

Ara és una altra història, amb protagonistes diferents i un escenari també molt peculiar, a partit únic. La Cultural ve de guanyar 4-1 al Yeclano en un duel marcat per les facilitats defensives del conjunt murcià. Però es tracta d'un equip amb un gran potencial com va demostrar a la Copa del Rei eliminant un equip de Segona Divisió que ha acabat pujant (Huesca) i tot un At. Madrid. Va caure davant el València als penals. A la lliga regular va acabar segon amb 49 punts (els mateixos que el Sabadell) i una trajectòria gairebé calcada: 14 victòries, 7 empats i 7 derrotes, amb 45 gols a favor i 28 en contra. El seu màxim golejador és el malagueny Dioni, un roda món del futbol que ha militat en diversos equips, gairebé sempre a Segona B. Amb el Fuenlabrada va marcar 24 i 21 gols en dues temporades i a la Cultural en va fer 5 la temporada anterior i en suma 11 en l'actual. A la banqueta s'asseu José Manuel Aira, que ha estat tècnic del Racing Ferrol, Múrcia, Albacete (amb un ascens a Segona A la temporada 16/17) i ara busca l'èxit amb la Cultural Leonesa.

Les reaccions entre els arlequinats és de prudència. "És un equipàs, però ara només et pots trobar rivals de gran nivell i tornarà a ser un partit molt igualat i molt difícil", subratlla Edgar Hernández, el golejador davant el filial matalasser. La plantilla ha fet una sessió suau aquest dilluns per refer-se de l'esforç de diumenge i a partir de dimarts començarà la preparació del partit amb sessions de vídeo. Hidalgo ja va donar un consell a l'afició: "Que compri til·la perquè el patiment està assegurat". Fins dijous, calma tensa.

