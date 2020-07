El Sabadell guanya als penals i el somni del play-off continua molt viu

Agònica classificació. El Sabadell s'ha classificat per les semifinals del play-off després de guanyar a l'At. Madrid B a la tanda de penals (3-1) en un partit d'infart. La primera meitat arlequinat ha estat impecable. Ha dominat de cap a peus, hs'ha avançat amb un gran gol de falta d'Edgar Hernández i ha pogut sentenciar en una clarísima ocasió d'Óscar Rubio.

No ha estat així i ha tocat patir més a la segona part. Mackay ha evitat l'empat amb dues grans intervencions, però res ha pogut fer en l'últim suspir quan en una acció molt embolicada que ha significat l'1-1 i la pròrroga on cada equip ha gaudit d'una oportunitat per guanyar. El pal ha evitat l'1-2 de Camello i en l'últim segon, Heber no pogut culminar una bona jugada a l'àrea.

La tanda de penals ha estat un resum del partit: agònic. El Sabadell s'ha imposat per 3-1, amb gols de Lanzarote, Boris y Héber, mentre el filial n'ha fallat tres, dos a fora i un parat per Mackay. El somni de l'ascens continua molt viu.

