El Pla de Xoc encarrila la seva setmana clau

L’Ajuntament de Sabadell abordarà aquest divendres en un ple extraordinari les mesures incloses en el Pla de Xoc per combatre els efectes de la pandèmia, un cop s’han analitzat les 800 propostes que han fet arribar entitats i partits polítics. Els grups de l’oposició valoren de manera dispar el retorn que han tingut els seus plantejaments per part del Govern, després d’un període de reunions per valorar que s’acceptava, que no, i què s’avaluaria per a la seva implantació.

Des d’ERC, el seu portaveu, Gabriel Fernàndez, destaca que part de les mesures plantejades ja s’han anat incloent en les modificacions puntuals del pressupost que ha aprovat el ple en les darreres sessions, reiterant que el gruix d’iniciatives s’haurien d’haver debatut en el marc del Pla Estratègic de Ciutat. “Han aprovat unes 104 propostes de les 182 que els vam plantejar”, destaca, tot apuntant que faran costat al Govern en tot el que sigui bo per a la ciutat: “Aquí no hi ha partidisme”.

Pel seu cantó, Ciutadans és crítics amb la resposta de l’executiu i es mostren obertament decebuts. “Vam proposar que es facilitessin microcrèdits a autònoms i petites empreses, i no ho van veure, i els vam plantejar crear una xarxa d’agents cívics per la Covid-19, ens van dir que no contemplaven i posteriorment ho han dit a terme”, lamenta.

Des de Junts per Sabadell es mostren més satisfets, donat que s’han acceptat un 82% de les propostes plantejades. “Hem fet propostes pensades per donar resposta de manera immediata, aprenent ràpidament del virus i facilitar la reactivació econòmica”, destaca la portaveu de la formació, Lourdes Ciuró. D’altra banda, temes que plantejaven com a puntals per a millorar els desplaçaments, com la creació de carrers bicicleta per fomentar la prioritat per a vehicles de mobilitat personal han estat traslladats al Pla de Mobilitat.

Pel que fa a la Crida per Sabadell, és previst que presentin el seu posicionament aquest proper dimecres.

