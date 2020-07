Un distintiu acreditarà els comerços que compleixen amb les mesures de prevenció del coronavirus

L'Ajuntament i la Cambra de Comerç de Sabadell porten a la ciutat la campanya estatal per distingir els comerços que fan un esforç amb les mesures de prevenció del coronavirus. Els establiments comercials que compleixin els requisits podran sol·licitar el distintiu 'Comerç de confiança'. El cost del segell és de 57 euros, que es pagaran en tres parts iguals de 19 euros més IVA. El consistori i l'organització empresarial l'han presentat aquest dimarts telemàticament.

El sector comercial és un dels més afectats per la pandèmia, pel propi tancament però també pels recels que poden tenir els clients en la reobertura. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assegurat que "la confiança mereix un gran esforç per part de tothom", reivindicant que "els comerços han fet bé la feina, la gent pot tenir tota la tranquil·litat per anar a comprar i els espais comercials no són focus de contagi".

Pel president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, el distintiu "pot ser una bona eina per donar aquesta confiança que ajudi a què la reactivació comercial de la ciutat sigui més fàcil". Tanmateix, creu que és una bona manera de distingir aquells establiments que han fet els deures i han passat un examen extern per verificar el compliment de les mesures proposades.

Com obtenir-lo?

El segell només el podran aconseguir comerços adherits al registre CNAE 47. Queden exclosos bars i restauransts, perruqueries i serveis d'estètica, per exemple. Per obtenir-lo priemr es farà un procés de verificació i autenticació del comerç i la propietat, el comerciant haurà de presentar un pla d'actuació seguint el Protocol i Guia de Bones Pràctiques de la Secretaria d'Estat de Comerç. La Cambra verificarà que l'establiment segueix les recomanacions i tramitarà el segell. Aleatòriament, la Cambra de Comerç farà inspeccions per comprovar que s'està complint amb els requisits per mantenir el distintiu.

L'Ajuntament ha destinat una partida de 5.000 euros a la iniciativa, ampliables. Des de la Cambra esperen que tingui una bona acollida i distribuïr-ne entre 300 i 400. El distintiu tindrà una vigència d'un any i una empresa amb diferents locals n'haurà d'obtenir un per cadascun.

