Usuaris de la Bassa: "Que hi hagi control d’aforament és ideal"

Des del 6 de juliol les piscines municipals estan obertes seguint diferents mesures de prevenció del coronavirus. Totes, menys la de Ca n'Oriac, que continua tancada per obres.

Aquest dilluns, a la Bassa, hi regnava la tranquil·litat d'un dia laborable d'estiu, ennuvolat, i en què els usuaris podien gaudir d'un temps d'oci sense algomeracions. Enguany, l'aforament d'aquest equipament ha quedat reduit a 1.000 persones, un terç de l'habitual, i es fan dos torns, tancant al migdia, per desinfectar l'espai.

Arnau Conejero i Marta Paños: “M’ho he passat molt bé perquè m’he tirat pels tobogans”

Normalment van a la piscina de Can Marcet perquè són de Gràcia i a la Bassa creuen que hi ha massa gent. Però aquest any tot és diferent, bàsicament l’aforament s’ha limitat a 1.000 persones –un terç de l’habitual– i Arnau Conejero i Marta Paños van anar ahir a la piscina de Sant Oleguer amb els seus fills, la Duna i el Max.

“M’ho he passat molt bé perquè m’he tirat per molts tobogans, m’he banyat i súper bé!”, comentava, eufòrica, la Duna en sortir de la seva primera visita a la Bassa. “No ha sortit de l’aigua”, afegia la seva mare. A l’interior del recinte aquàtic estaven bé, ja que “com que hi havia poca gent, estàvem separats”. Aquest dilluns al matí anar al riu Ripoll també era una opció, però tant l’Arnau com la Marta coincideixen que hi ha massa gent.

Anna Escribano i Pau Duran: “Que hi hagi control d’aforament és ideal”

Anna Escribano i Pau Duran feien jornada intensiva de piscina aquest dilluns a la Bassa amb la seva filla i una amiga. “Hem vingut a les 10 h i a les 14 h ens fan fora perquè ara va per torns”, deia l’Anna, conscient de les mesures que es prenen a la Bassa per evitar la propagació del virus.

Els núvols no els van fer enrere i van gaudir del matí. “Que hi hagi control d’aforament és ideal perquè no està tan plena i pots gaudir més de la piscina”, creu l’Anna. “El manteniment aquest any està bastant bé”, afegeix el Pau. Els tobogans i la poca profunditat també els agrada per anar-hi amb infants.

Carolina López i la resta de la família: “La piscina és molt gran”

Carolina López i la seva família van fer la bossa de la piscina i ahir dilluns van venir per primer cop a banyar-se a la Bassa de Sant Oleguer. Són de Badalona i van conèixer la instal·lació sabadellenca per un amic, que dies enrere hi havia vingut i els va explicar les característiques de l’espai, pràcticament únic a Catalunya i ideal per anar-hi petits i grans.

Comprades les entrades amb antelació per Internet –obligatori–, des de la gespa de la Bassa López explicava que “està molt ben cuidada”, destacant que “la piscina és molt gran”, així com que “per als nens està molt bé”. I, enguany, les mesures pel coronavirus han reduït l’aforament a un terç, de manera que tothom té el seu espai: “Estem separats”, afegeix la usuària.

